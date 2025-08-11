Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 07:34
Nacional supera al América y Millonarios se aleja: Tabla de Reclasificación tras fecha 6
El conjunto escarlata perdió ante Tolima y el cuadro 'embajador' empató 3-3 con Deportivo Cali.
Solo falta un partido para que finalice la fecha 6 en la presente Liga BetPlay, el duelo entre Boyacá Chicó y La Equidad programado para este lunes 11 de agosto, sin embargo, aquel partido no involucra la Tabla de Reclasificación sino más bien la Tabla del Descenso.
Teniendo en cuenta esto, en Antena 2 facilitamos a los aficionados la Tabla de Reclasificación actualizada, recordando que este escalafón otorga dos cupos a la próxima Copa Libertadores y tres más a la Copa Sudamericana del 2026.
Nacional superó al América y Millonarios sigue alejándose
El equipo ‘verdolaga’ se impuso con autoridad 3-0 al conjunto de Alianza de Valledupar y suma tres puntos en liga y también en la Tabla de Reclasificación, de igual manera, el Deportes Tolima sorprendió al América de Cali y venció 1-0 al cuadro escarlata en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Por otro lado, Millonarios sigue sin poder ganar en esta liga y empató 3-3 con el Deportivo Cali, paridad que también firmó el Junior de Barranquilla con el Envigado, además, cabe mencionar el triunfo del Medellín por la mínima diferencia ante Llaneros y la derrota de Independiente Santa Fe 2-1 visitando al Atlético Bucaramanga.
Tabla de reclasificación de la Liga Betplay 2025-II tras la fecha 6
Cabe mencionar que la Conmebol ofrece dos cupos más a los equipos colombianos que logren ser campeones en las dos ligas que se disputan al año, además, ofrece un boleto más a Copa Sudamericana para el conjunto que celebre el título en la Copa BetPlay.
1. Independiente Santa Fe - 58 puntos (Libertadores por ser campeón)
2. Independiente Medellín - 57 puntos (Libertadores)
3. Atlético Nacional - 54 puntos (Libertadores)
4. Deportes Tolima - 54 puntos (Sudamericana)
5. América de Cali - 52 puntos (Sudamericana)
6. Junior - 52 puntos (Sudamericana)
7. Millonarios - 48 puntos
8. Once Caldas - 38 puntos .
