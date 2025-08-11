Nacional supera al América y Millonarios se aleja: Tabla de Reclasificación tras fecha 6

Solo falta un partido para que finalice la fecha 6 en la presente Liga BetPlay, el duelo entre Boyacá Chicó y La Equidad programado para este lunes 11 de agosto, sin embargo, aquel partido no involucra la Tabla de Reclasificación sino más bien la Tabla del Descenso.

Teniendo en cuenta esto, en Antena 2 facilitamos a los aficionados la Tabla de Reclasificación actualizada, recordando que este escalafón otorga dos cupos a la próxima Copa Libertadores y tres más a la Copa Sudamericana del 2026.

Lea también: Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 6