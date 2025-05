Nacional tendrá baja sensible para los cuadrangulares de Liga BetPlay

Finalizaron las 20 fechas reglamentarias de la primera fase de la Liga BetPlay y junto con ello se consolidaron los ocho mejores equipos que se quedaron con su respectivo cupo a los cuadrangulares finales de la competencia, en donde justamente se encuentra nuevamente Atlético Nacional sumando otra clasificación a esta instancia a lo largo de su historia y posicionándose como candidato quedar campeón del torneo de apertura.

El 'verde paisa' tuvo una destacada participación en el "todos contra todos" y logró clasificar en la quinta casilla, habiendo caído en solo cinco oportunidades a lo largo del torneo. Ahora, el equipo encabezado por Javier Gandolfi tendrá un nuevo reto que asumir en los cuadrangulares finales, en donde se tendrá que enfrentar a grandes rivales como Millonarios, Santa Fe y Once Caldas, y lo tendrá que hacer con una baja sensible en el mediocampo, Jorman Campuzano, por acumulación de tarjetas amarillas.

Jorman Campuzano se perdería el duelo de Nacional ante Once Caldas

Campuzano arribó en el semestre de clausura de 2024 y desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental en el mediocampo 'verdolaga', tanto para Efraín Juárez como para Javier Gandolfi, quienes le dieron la oportunidad de seguir sumando minutos con el "equipo de sus amores" e incluso de llegar a salir campeón nuevamente.

Ahora, el futbolista de 29 años está encaminado a levantar un título más con el 'verde paisa', aunque no podrá aportar a la obtención de los primeros tres puntos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ya que no estará presente en el duelo ante Once Caldas debido a una sanción impuesta por Dimayor tras el último duelo ante Junior de Barranquilla en el "todos contra todos".