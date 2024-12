Nacional tendrá nuevo dilema en finales: lo que pasará con los sancionados

Después de jugar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II, Atlético Nacional sobrepasó la dura prueba en un grupo que podía catapultar al campeón, dado que la zona A era la más compleja con el cuadro verdolaga, Millonarios, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe. Un examen para cada uno que los dirigidos por Efraín Juárez lograron superar venciendo a los cardenales.

En menos de dos semanas, Atlético Nacional tendrá que jugar dos partidos de la final de la Copa BetPlay contra el América de Cali, iniciando en Medellín y finalizando en la capital del Valle del Cauca. Luego, deberá medirse con el Deportes Tolima por la Liga en busca de otro título en cuestión de días con respecto al otro certamen que está en juego.

Infortunadamente, antes de afrontar la primera de las finales por la Copa BetPlay, Nacional sufrió bastante por una nueva sanción de la Dimayor contra Marino Hinestroza y Jorman Campuzano que los inhabilitaría para disputar la serie contra el Tolima el 18 y 22 de diciembre respectivamente.

Por la celebración de Marino Hinestroza contra Millonarios en Bogotá, el caleño recibió una sanción de dos fechas y multa de dos SSMMLV equivalentes a dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000). Jorman Campuzano fue suspendido por cuatro fechas y multa de 15 SMMLV equivalentes a diecinueve millones quinientos mil ($19.500.000) por reaccionar en redes sociales contra la Dimayor.

¿LOS SANCIONADOS PODRÁN JUGAR LA FINAL CONTRA TOLIMA?

Evidentemente, las fechas deberían cumplirse en la serie de la final conta el Deportes Tolima tanto en Ibagué como en Medellín. Sin embargo, hay grandes noticias para Efraín Juárez y Nacional, pero ahí es donde el entrenador mexicano tendrá que tomar una de las decisiones más importantes en su cargo como orientador verdolaga.

Y es que, pese a conocer las sanciones de dos fechas para Marino y cuatro para Jorman, ambos podrían jugar, pero no juntos en el terreno de juego. La Selección Colombia Sub-20 le tendió la mano a Nacional por el microciclo que se está llevando a cabo en donde figuran futbolistas del cuadro antioqueño.

Vale la pena acotar que estas sanciones solo regirán para la Liga BetPlay y no aplicarían para el siguiente semestre, dado que no fue penalización por amarillas. De acuerdo con información del periodista Juan David Londoño que cubre información de Nacional, afirma que Luis Landázuri no habilitará a ningún sancionado porque en el Comet aparece como jugador aficionado.

El único jugador que ayudaría para tener a los sancionados en cancha es Simón García. Por esta razón, Efraín Juárez deberá decidir si alinear a Jorman Campuzano o a Marino Hinestroza. Según Londoño, lo más seguro es que juegue Campuzano, que Hinestroza pague una fecha de sanción y apelen con base en el Artículo 42 para la reducción de un partido que le restaría a Marino.