Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 21:34
Nacional tendría definido a su nuevo DT: ya hay propuesta en la mesa
Momento definitivo para que Nacional tome decisión con el nuevo director técnico.
La salida de Javier Gandolfi del banquillo técnico de Atlético Nacional fue un golpe inesperado, pero que le ha servido bastante al club en cuanto a resultados negativos y también dándole un golpe envión a los fanáticos, quienes poco a poco vuelven a conectar con el cuadro 'verdolaga'.
Nacional consiguió su segunda victoria consecutiva y no fue en un partido cualquiera, sino en el clásico ante Millonarios, al cual vencieron por un marcador de 2-0 en el Estadio Atanasio Girardot, logrando romper una racha de ocho años sin haberle ganado en este escenario deportivo. El encargado de este histórico hecho fue Diego Arias, director técnico interino que tomó el mando tras la salida de Gandolfi, pero el cual podría llegar a continuar en el cargo.
Diego Arias podría ser el nuevo DT de Nacional
El 'verde paisa' ha venido de menos a más en el semestre de clausura de la temporada 2025, afianzándose cada vez más en la parte alta de la tabla de posiciones e ilusionándose con su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Ya pasaron dos semanas desde que Nacional hizo oficial la salida de Javier Gandolfi y desde entonces ha estado en la búsqueda de un director técnico que se acople a las necesidades del club, que conecte con la hinchada y, más importante aún, que sepa lo que es quedar campeón y pueda llegar a hacerlo con el cuadro 'verdolaga'.
Hubo varios nombres en la carpeta de posibles fichajes como el de Luis Javier Suárez, Juan Carlos Osorio, entre otras figuras de nivel internacional, pero todo parece indicar que, en lo que respecta al resto de la temporada 2025, el que continuaría al mando sería Diego Arias, una propuesta que ya está sobre la mesa según cuenta la periodista deportiva, Pilar Velázquez, aunque no toda la junta directiva esté de a cuerdo con la situación.
En la ultimas horas la idea de que Diego Arias al menos se quede hasta diciembre se está considerando.— Jecontento (@ContentJuan) September 30, 2025
No todas las personas que toman esta decisión están de acuerdo con esto, pero la idea está sobre la mesa.
Próximo partido de Diego Arias con Nacional en la Liga BetPlay
El siguiente reto de Diego Arias en el banquillo de Nacional mientras se define su futuro en el banquillo, será en la liga local sería en el marco de la fecha 13 visitando a Boyacá Chicó, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Independencia el domingo 5 de octubre sobre las 19:30 hora local.
