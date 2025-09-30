Nacional tendría definido a su nuevo DT: ya hay propuesta en la mesa

La salida de Javier Gandolfi del banquillo técnico de Atlético Nacional fue un golpe inesperado, pero que le ha servido bastante al club en cuanto a resultados negativos y también dándole un golpe envión a los fanáticos, quienes poco a poco vuelven a conectar con el cuadro 'verdolaga'.

Nacional consiguió su segunda victoria consecutiva y no fue en un partido cualquiera, sino en el clásico ante Millonarios, al cual vencieron por un marcador de 2-0 en el Estadio Atanasio Girardot, logrando romper una racha de ocho años sin haberle ganado en este escenario deportivo. El encargado de este histórico hecho fue Diego Arias, director técnico interino que tomó el mando tras la salida de Gandolfi, pero el cual podría llegar a continuar en el cargo.

Diego Arias podría ser el nuevo DT de Nacional

El 'verde paisa' ha venido de menos a más en el semestre de clausura de la temporada 2025, afianzándose cada vez más en la parte alta de la tabla de posiciones e ilusionándose con su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Ya pasaron dos semanas desde que Nacional hizo oficial la salida de Javier Gandolfi y desde entonces ha estado en la búsqueda de un director técnico que se acople a las necesidades del club, que conecte con la hinchada y, más importante aún, que sepa lo que es quedar campeón y pueda llegar a hacerlo con el cuadro 'verdolaga'.