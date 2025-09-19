Nacional tendría definido su nuevo técnico: hay una reunión clave

Javier Gandolfi dejó un hueco en Atlético Nacional después de la derrota ante Atlético Bucaramanga que acabó con la gestión del argentino. Aunque se demoraron oficializando la salida del cuerpo técnico, el club pasó el comunicado el martes 16 de septiembre.

Ante su salida, Atlético Nacional confirmó a Diego Arias como el entrenador de manera interina para dirigir el partido contra Unión Magdalena en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, aunque ya va más de la mitad del torneo, la consigna es clara: no dejarán un interinato, sino que esperan definir a su nuevo entrenador para cerrar la fase regular y buscar el título.

Entre las opciones que manejaba Nacional se fueron diluyendo las posibilidades de fichar a Luis Zubeldía y Miguel Ángel Ramírez, quienes le dijeron a Colombia no. Además, sonó Pablo Guede y hasta se dijo que ya tenía acuerdo, pero poco a poco se alejaron las negociaciones. En ese sentido, todo parece indicar que el entrenador con el que cerrarán un contrato será Vicente Sánchez.

VICENTE SÁNCHEZ, A DETALLES DE SER ENTRENADOR DE ATLÉTICO NACIONAL

De acuerdo con información de Juan Felipe Cadavid, director de La FM Más Fútbol, “hoy (viernes 19 de septiembre) en la tarde reunión Nacional – Vicente Sánchez”. Con base en lo anterior, Nacional quiere avanzar con la elección del entrenador y espera que todo quede definido después de la reunión clave entre las partes.

Vicente Sánchez es una de las grandes opciones que tenían en Nacional, especialmente porque demostró poder salvar a clubes después de salidas de entrenadores. Le fue bien en Cruz Azul cuando tomó las riendas de manera interina, y, de hecho, lo que parecía que iban a ser solo dos partidos en la dirección técnica, terminaron siendo 28 juegos dirigidos.

El entrenador uruguayo es un perfil con poca experiencia, pero que en lo poco ya ha dado de qué hablar. Con Cruz Azul, que ha sido su única experiencia como entrenador en posesión alcanzó a ganar 18 encuentros, ocho empates y solo dos derrotas en los 28 juegos que estuvo desde la raya. Además, tuvo un porcentaje de éxito del 70,23%.

Clubes como Atlético Nacional que están acostumbrados a ganar títulos necesitan entrenadores que cuenten con trofeos o que estén preparados para afrontar fases finales. Efraín Juárez llegó sin títulos, pero en el caso de Vicente Sánchez, en su primera experiencia en posesión logró la Copa de Campeones de la CONCACAF hace algunos meses.