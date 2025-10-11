Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 11:23
Nacional tendría listo sus primeros dos fichajes para la Liga BetPlay 2026
El club le madruga a la Liga BetPlay 2026-I con dos nuevos jugadores.
La Liga BetPlay 2025-II sigue su curso con la definición de los clasificados para los cuadrangulares semifinales y con Atlético Nacional que está en la pelea por entrar en las primeras posiciones para asegurar el punto invisible, una ventaja deportiva que puede darle la oportunidad de sellar su paso para la final en dado caso de que empaten en puntos con los demás rivales del grupo.
Atlético Nacional está en la cuarta casilla con 24 unidades y tendría la clasificación en cuestión de dos fechas si logran ganar sus respectivos partidos y los seis puntos en cuestión. Con Diego Arias que se mantendrá en la dirección técnica del cuadro verdolaga hasta finales del 2025, el siguiente año podría tener nuevas caras en la institución.
Se habla de que, si Diego Arias queda campeón, podría continuar en la dirección técnica, mientras que si queda eliminado, acelerarán el tema de la búsqueda de nuevo entrenador. En ese caso, manejan nombres como Miguel Ángel Ramírez, estratega español y en últimas horas, se filtró que querían a Reinaldo Rueda nuevamente.
LOS DOS FICHAJES QUE TENDRÍA ATLÉTICO NACIONAL PARA LA LIGA BETPLAY 2026-I
Poco a poco, Atlético Nacional confirma novedades pensando en el primer semestre del 2026. En ese sentido, no solo podría haber cambios en la dirección técnica, pues, lo que ya están manejando es la renovación de algunos jugadores como es el caso de Harlen Castillo que acabó de firmar la extensión contractual.
Además, el club estaría dispuesto a repatriar a algunos jugadores que pertenecen al club, pero que en estos momentos están jugando en otros clubes. Justamente, mirarían a dos fichas del Fortaleza CEIF como lo son Kelvin Flórez y Emilio Aristizábal. Ambos futbolistas son propiedad de Atlético Nacional.
De acuerdo con información de Alexis Rodríguez de Win Sports, Nacional quiere volver a tener a Kelvin Flórez y a Emilio Aristizábal, este último, hijo de Víctor Hugo y figura en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Tanto el extremo como el delantero regresarán a Medellín a partir del 1 de enero de 2026.
Habrá que esperar qué decisiones tomarán en Atlético Nacional con respecto al futuro de los dos delanteros juveniles. Kelvin Flórez tiene 21 años y podría ser una pieza clave en caso de que Marino Hinestroza no siga o como reemplazo de Dairon Asprilla que saldrá del club. Por su parte, Emilio competiría por quedarse en el frente de ataque después de buenas sensaciones en Fortaleza.
EL OTRO JUGADOR DE FORTALEZA QUE QUIERE ATLÉTICO NACIONAL
Además del caso de Kelvin Flórez y de Emilio Aristizábal, hay otro jugador que interesa en Atlético Nacional y que vendría desde Fortaleza junto con Flórez y Emilio. Se trata nada más ni nada menos que del lateral izquierdo, Sebastián Valencia.
El lateral de 29 años ha sido una de las grandes figuras de Fortaleza y del campeonato con varios goles en este semestre. Maneja muy bien la pelota quieta y puede ser una solución de cara al 2026, dado que el futuro de Camilo Cándido está en veremos para el siguiente torneo.
Sebastián Valencia ha sido uno de los grandes laterales izquierdos de este segundo semestre. Es propiedad de Leones de Itagüí y Fortaleza tiene posibilidad de ejecutar la opción de compra. Pese a esto, Atlético Nacional y Medellín buscarían al jugador.
