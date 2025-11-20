Nacional tendría nueva opción de técnico: Un ídolo del club llegaría

Un entrenador con amplia experiencia en selecciones

Finalizadas las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 los entrenadores colombianos quedaron en el ojo del huracán ya que ninguno logró llevar a su selección al torneo continental, sin embargo todo parece indicar que varios mantendrían su lugar, pero uno que no lo hará y que ahora toma fuerza para dirigir a Nacional es Reinaldo Rueda, entrenador que ya estuvo en el equipo. Rueda no logró clasificar con Honduras pese a tener toda la probabilidad, por lo que no continuará en el cargo.

El profe Rueda es ídolo entre la hinchada verdolaga en donde consiguió seis títulos incluyendo la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa de 2017, además dejó números que quedaron para la historia, dos ligas, una Copa Colombia, una Superliga, llegar a ser el mejor equipo del mundo según la IFFHS, clasificación al Mundial de Clubes en Japón. El entrenador después de no clasificar con Honduras al Mundial quedará libre y empieza a sonar con fuerza al menos para que haya acercamientos del club hacia el técnico.