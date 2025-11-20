Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 09:41
Nacional tendría nueva opción de técnico: Un ídolo del club llegaría
El entrenador ya estuvo en el equipo y quedó libre.
Nacional sigue en búsqueda de su próximo entrenador pensando en la próxima temporada y en la Copa Libertadores 2026 la que ya tiene casi que asegurada, el conjunto verdolaga confió en terminar el proceso con Diego Arias como técnico interino este semestre pero tiene claro que para el año que viene necesita un entrenador con experiencia más allá de lo que logre Arias en lo que resta de año.
Ahora surgió una información que ilusiona al mundo de Nacional y que podría ser un golpe sobre la mesa de la Liga Betplay.
Un entrenador con amplia experiencia en selecciones
Finalizadas las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 los entrenadores colombianos quedaron en el ojo del huracán ya que ninguno logró llevar a su selección al torneo continental, sin embargo todo parece indicar que varios mantendrían su lugar, pero uno que no lo hará y que ahora toma fuerza para dirigir a Nacional es Reinaldo Rueda, entrenador que ya estuvo en el equipo. Rueda no logró clasificar con Honduras pese a tener toda la probabilidad, por lo que no continuará en el cargo.
El profe Rueda es ídolo entre la hinchada verdolaga en donde consiguió seis títulos incluyendo la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa de 2017, además dejó números que quedaron para la historia, dos ligas, una Copa Colombia, una Superliga, llegar a ser el mejor equipo del mundo según la IFFHS, clasificación al Mundial de Clubes en Japón. El entrenador después de no clasificar con Honduras al Mundial quedará libre y empieza a sonar con fuerza al menos para que haya acercamientos del club hacia el técnico.
Nacional por ahora a pensar en los torneos colombianos
El equipo verde de Medellín es seguramente uno de los más opcionados para quedarse con el título de liga, pero además ya está en la final de la Copa BetPlay en donde se dará el clásico de Antioquia ya que enfrentará a Medellín en búsqueda de un nuevo título copero. Más allá de estar con entrenador interino Nacional sigue siendo la máxima potencia del futbol colombiano, el poderío económico y la plantilla que tiene lo convierte siempre en el rival a vencer.
Fuente
Antena 2