Cargando contenido

Nacional tendría nueva opción de técnico: Un ídolo del club llegaría
Nacional tendría nueva opción de técnico: Un ídolo del club llegaría
AFP
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 09:41

Nacional tendría nueva opción de técnico: Un ídolo del club llegaría

El entrenador ya estuvo en el equipo y quedó libre.

Nacional sigue en búsqueda de su próximo entrenador pensando en la próxima temporada y en la Copa Libertadores 2026 la que ya tiene casi que asegurada, el conjunto verdolaga confió en terminar el proceso con Diego Arias como técnico interino este semestre pero tiene claro que para el año que viene necesita un entrenador con experiencia más allá de lo que logre Arias en lo que resta de año. 

Ahora surgió una información que ilusiona al mundo de Nacional y que podría ser un golpe sobre la mesa de la Liga Betplay

Lea también
Image
FechaHorario4,5,6

Dimayor publicó fecha y horario de jornadas 3, 4 y 5 de cuadrangulares

Ver más

Un entrenador con amplia experiencia en selecciones 

Finalizadas las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 los entrenadores colombianos quedaron en el ojo del huracán ya que ninguno logró llevar a su selección al torneo continental, sin embargo todo parece indicar que varios mantendrían su lugar, pero uno que no lo hará y que ahora toma fuerza para dirigir a Nacional es Reinaldo Rueda, entrenador que ya estuvo en el equipo. Rueda no logró clasificar con Honduras pese a tener toda la probabilidad, por lo que no continuará en el cargo. 

El profe Rueda es ídolo entre la hinchada verdolaga en donde consiguió seis títulos incluyendo la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa de 2017, además dejó números que quedaron para la historia, dos ligas, una Copa Colombia, una Superliga, llegar a ser el mejor equipo del mundo según la IFFHS, clasificación al Mundial de Clubes en Japón. El entrenador después de no clasificar con Honduras al Mundial quedará libre y empieza a sonar con fuerza al menos para que haya acercamientos del club hacia el técnico. 

 

Lea también
Image
Javier Gandolfi, entrenador argentino

Javier Gandolfi cae de pie; club lo quiere para dirigir Libertadores en 2026

Ver más

Nacional por ahora a pensar en los torneos colombianos

El equipo verde de Medellín es seguramente uno de los más opcionados para quedarse con el título de liga, pero además ya está en la final de la Copa BetPlay en donde se dará el clásico de Antioquia ya que enfrentará a Medellín en búsqueda de un nuevo título copero. Más allá de estar con entrenador interino Nacional sigue siendo la máxima potencia del futbol colombiano, el poderío económico y la plantilla que tiene lo convierte siempre en el rival a vencer. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda

Cargando más contenidos

Fin del contenido