Nacional tendría primeras seis bajas sensibles para el próximo año

La Liga BetPlay 2025-II sigue en la pelea por sellar la clasificación de los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares semifinales. Justamente, Atlético Nacional está en la quinta posición con 23 puntos cerca del umbral para clasificar que son los 30 puntos posiblemente.

Con Diego Arias, Atlético Nacional pudo olvidar a Javier Gandolfi con dos victorias importantes ante Unión Magdalena y una en el clásico frente a Millonarios que corta la mala racha por parte de los antioqueños en condición de local contra el equipo bogotano, dado que llevaban ocho años sin poder conseguir tres puntos con ese rival.

Sin embargo, aunque Nacional todavía está a la espera de nombrar a su nuevo director técnico y en la pelea por sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales para luchar por un nuevo título, el club ya piensa en lo que será el 2026 con una situación de urgencia.

LOS SEIS JUGADORES DE NACIONAL QUE SALDRÍAN AL FINAL DEL 2025

Quedan apenas dos meses para que termine el 2025 y para el cuadro antioqueño esto se ve con pinzas, dado que hay varios jugadores que podrían no seguir dentro de la institución. Son seis futbolistas concretamente que terminan sus respectivos contratos a fin de año y todavía no se ha hablado de una posible renovación, más allá del tema de Alfredo Morelos.

Santos de Brasil ya dijo que la única manera de soltar a Alfredo Morelos es que paguen lo que están pidiendo por el delantero. Una millonada tendría que desembolsar el equipo colombiano para poder asegurar la continuidad del cordobés en las filas. Sin duda alguna, lo de Morelos sería la baja más sensible para encarar el 2026 en donde se espera que los verdolagas sellen la clasificación a copas internacionales.

De acuerdo con la información de Transfermarkt hay seis jugadores que acaban sus contratos el 31 de diciembre de 2025 con Atlético Nacional. Estos dos meses que quedan serán cruciales para el cuadro antioqueño para poder renovar a sus respectivos futbolistas.

Más allá del tema de Alfredo Morelos, Nacional también tendrá que tomar decisiones con Harlen Castillo y Joan Castro, quienes tenían todo para salir a final del 2024, pero continuaron en la institución. Además, salir de Castillo les haría acudir al mercado para traer a otro guardameta que compita con David Ospina y Luis Marquínez.

También se irían los extranjeros, Billy Arce y Camilo Cándido y habrá que esperar qué decisiones tomará Atlético Nacional. Sumado a estos elementos extranjeros, también está el nombre de Kilian Toscano, volante de 21 años que hace parte de la proyección y cambio generacional del club.