Nacional tiene nuevo técnico en su radar; un uruguayo que dirigió en España

Atlético Nacional sigue bajo la dirección técnica de Diego Arias hasta que las directivas logren encontrar un reemplazo para Javier Gandolfi, que recordemos se fue del banquillo ‘verdolaga’ hace una semana tras una suma de malos resultados y un divorcio marcado con gran parte de la hinchada que se agravó con el error de alineación indebida en el duelo ante Bucaramanga.

El equipo verde de Antioquia, que viene de un triunfo tranquilizador por 2-1 ante Unión Magdalena y ahora se alista para lo que será el duelo ante Millonarios de este sábado por Liga BetPlay, sigue en la búsqueda de un nuevo estratega, donde reportes han informado acerca de una nueva opción que ha salida a la luz.

