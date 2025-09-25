Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:16
Nacional tiene nuevo técnico en su radar; un uruguayo que dirigió en España
El conjunto antioqueño sigue en la búsqueda de un reemplazo para Javier Gandolfi.
Atlético Nacional sigue bajo la dirección técnica de Diego Arias hasta que las directivas logren encontrar un reemplazo para Javier Gandolfi, que recordemos se fue del banquillo ‘verdolaga’ hace una semana tras una suma de malos resultados y un divorcio marcado con gran parte de la hinchada que se agravó con el error de alineación indebida en el duelo ante Bucaramanga.
El equipo verde de Antioquia, que viene de un triunfo tranquilizador por 2-1 ante Unión Magdalena y ahora se alista para lo que será el duelo ante Millonarios de este sábado por Liga BetPlay, sigue en la búsqueda de un nuevo estratega, donde reportes han informado acerca de una nueva opción que ha salida a la luz.
Atlético Nacional se fija en un DT uruguayo
En las últimas horas, el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, contó que el técnico uruguayo Alexander Jesús Medina es una de las opciones que maneja el equipo ‘verdolaga’ para reemplazar a Gandolfi, un entrenador de 47 años que ha conquistado tres títulos en su carrera y que también goza de experiencia dirigiendo al Granada de España en la temporada 2023-2024.
El director técnico charrúa tiene dentro de su palmarés un título de Supercopa internacional de Argentina con Talleres de Córdoba, venciendo en el duelo cumbre a River Plate en el año 2023, lo que le dio boleto a la Copa Libertadores 2024, además, levantó en 2018 los trofeos de Torneo Intermedio y Torneo Apertura del fútbol uruguayo con Nacional de Montevideo.
🚨 Dentro de varias alternativas que tiene @nacionaloficial para la dirección técnica aparece el nombre del cacique Alexander Medina. Uruguayo que como dt ganó la Supercopa internacional con Talleres y dos títulos con Nacional (Uru). Gusta del juego ofensivo.— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 25, 2025
Es UNA opción.
🚨💣 BOMBAZO EN ATLÉTICO NACIONAL SUENA NUEVO POSIBLE ENTRENADOR 💣🚨— marea_verde_y_blanco (@_marea_verde_) September 25, 2025
Alexander el "cacique" Medina (47) D.T. uruguayo se suma a los candidatos para ser técnico de @nacionaloficial . Su último equipo @CATalleresdecba pic.twitter.com/HwsW1FKYjl
Alexander Medina tuvo un paso frustrado en España, pero exitoso en Sudamerica
El técnico caracterizado por su postura ofensiva, intensidad y compromiso con el fútbol, deporte al que califica como un estilo de vida, no ha sumado solo alegrías en su experiencia como entrenador, pues en su paso por el Viejo Continente dirigiendo al Granada, tuvo que abandonar el club español tras acumular una sola victoria luego de 14 partidos disputados.
Por otro lado, Alexander el ‘Cacique’ Medina tuvo una buena campaña con Talleres de Córdoba en Argentina, pues durante la Superliga 2019-2020 clasificó al club a la Copa Sudamericana 2021, además, al siguiente año logró el tercer puesto en la liga local.
Finalmente, el estratega que actualmente está sin dirigir a ningún club, asumió brevemente al Inter de Porto Alegre en 2022, pero fue despedido luego de solo cuatro meses al mando, después regresó a Argentina para dirigir Vélez Sarsfield, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, eliminando a River Plate y a su exequipo Talleres antes de caer ante Flamengo.
