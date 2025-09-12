Nacional tiene una buena noticia y una mala para recibir a Bucaramanga

Este viernes 12 de septiembre se conoció que Atlético Nacional tiene una buena noticia para recibir a Atlético Bucaramanga.

Se trata de la posibilidad de poder utilizar al mediocampista Jorman Campuzano, quien retornó a los entrenamientos, luego de encender las alarmas al cumplir con trabajo diferenciado después del clásico con Medellín.

Campuzano está habilitado y podría ser alineado por parte del director técnico Javier Gandolfi.

Por otro lado, Atlético Nacional no contaría con el mediocampista Juan Manuel Zapata, quien también realizó trabajo diferenciado después del clásico con Medellín.

Sin embargo, Zapata no pudo retomar los trabajos con el resto de sus compañeros.