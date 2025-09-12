Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 17:46
Nacional tiene una buena noticia y una mala para recibir a Bucaramanga
El equipo 'verdolaga' defiende un invicto de siete jornadas sin derrota.
Atlético Nacional quiere mantener la buena racha de siete partidos sin derrota en la Liga BetPlay este sábado 13 de septiembre recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 11.
El equipo 'verdolaga' llega al compromiso, después de empatar 3-3 con Deportivo Independiente Medellín en el clásico antioqueño y ocupando la quinta posición del campeonato con 17 unidades.
Este viernes 12 de septiembre se conoció que Atlético Nacional tiene una buena noticia para recibir a Atlético Bucaramanga.
Se trata de la posibilidad de poder utilizar al mediocampista Jorman Campuzano, quien retornó a los entrenamientos, luego de encender las alarmas al cumplir con trabajo diferenciado después del clásico con Medellín.
Campuzano está habilitado y podría ser alineado por parte del director técnico Javier Gandolfi.
Por otro lado, Atlético Nacional no contaría con el mediocampista Juan Manuel Zapata, quien también realizó trabajo diferenciado después del clásico con Medellín.
Sin embargo, Zapata no pudo retomar los trabajos con el resto de sus compañeros.
Nacional vs Bucaramanga: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Atlético Nacional contra Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay se jugará este sábado 13 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2.
Fuente
Antena 2