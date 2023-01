Nacional, Tolima y Bucaramanga comparten la cima: tabla de la Liga Betplay tras la fecha 2

La Liga Betplay 2023-1 ya está cumpliendo con su calendario y tras disputar la segunda fecha, ya se empiezan a perfilar los equipos que se plantan como favoritos para el título al finalizar este primer semestre.

Es importante decir que el campeonato no se regula todavía y algunos clubes como Deportivo Cali y Deportivo Pasto, no han disputado ni un solo compromiso por diferentes aspectos, entre ellos la realización del Sudamericano Sub 20.

Teniendo en cuenta lo anterior, Tolima, Bucaramanga y Nacional, lideran parcialmente la tabla, pues los tres clubes ya han disputado los dos partidos y sumaron cuatro puntos.

En cuanto a los equipos que también han cumplido con normalidad el calendario, está Junior, uno de los mejores reforzados para esta temporada, pero que solo ha conseguido empates, uno con Águilas Doradas y otro con Independiente Medellín.

Por ahora, solo queda esperar el partido entre América y Unión Magdalena para cerrar la fecha 2. Dicho compromiso se dará este martes 31 de enero a las 6:10 pm en el Pascual Guerrero.

Así va la tabla de posiciones tras la fecha 2 de la Liga Betplay:

1. Deportes Tolima | 4 ptos

2. Atlético Bucaramanga | 4 ptos

3. Atlético Nacional | 4 ptos

4. Boyacá Chicó | 3 ptos

5. Millonarios | 3 ptos

6. Unión Magdalena | 3 ptos

7. Junior | 2 ptos

8. Envigado | 2 ptos

9. Águilas Doradas | 2 ptos

10. Indpendiente Santa Fe | 1 pto

11. Jaguares | 1 pto

12. Independiente Medellín | 1 pto

13. Equidad | 1 pto

14. Once Caldas | 1 pto

15. Deportivo Cali | 0 ptos

16. Deportivo Pasto | 0 ptos

17. Deportivo Pereira | 0 ptos

18. América de Cali | 0 ptos

19. Atlético Huila | 0 ptos

20. Alianza Petrolera | 0 ptos