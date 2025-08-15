Cargando contenido

Nacional tomó decisión para la Liga BetPlay
@nacionaloficial / peslogos
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 15:58

Nacional tomaría radical decisión para la Liga BetPlay: se vienen cambios

Atlético Nacional regresa a la acción en la Liga BetPlay y tomaría una contundente decisión para enfrentar a Fortaleza.

Comienza una nueva jornada de la Liga BetPlay y en el marco de la fecha 7 Atlético Nacional regresará a la acción tras el mal momento que pasaron en el partido de ida de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, el cual los puso a sufrir en el Estadio Atanasio Girardot y les terminó sacando un valioso empate para rematar la serie en Brasil. 

La prioridad del equipo comandado por Javier Gandolfi claramente es el partido de vuelta de la Libertadores, el cual se llevará a cabo el martes 19 de agosto, por lo que el estratega argentino habría optado por jugar contra Fortaleza con una plantilla alterna, tal como se vivió en el juego contra Alianza y en donde sacaron una importante victoria. 

Nacional recibiría a Fortaleza con una nómina alterna

Atlético Nacional no pudo sacar diferencia del duelo de ida ante Sao Paulo, por lo que para el partido contra Brasil deberá sacar a lo mejor de lo mejor de su plantilla, por lo que deberá cuidar a sus jugadores más importantes, aunque no puede descuidar su participación en la Liga BetPlay

Gandolfi se enfrenta a un gran predicamento, pero nada que no hubiera vivido ya con anterioridad, ya que justo en la fecha 6 pasó por una situación similar a puertas de iniciar con la Copa Libertadores. Frente a esta situación, el periodista deportivo, Mauricio Agudelo, reveló que el plan de Nacional sería jugar con una nómina similar a la que se enfrentó a Alianza y luego viajar rumbo a Brasil. 

El cuadro 'verdolaga' ha demostrado que cuenta con una plantilla de alto nivel, con gran variedad de jugadores experimentados, que es capaz de solventar los retos de las distintas competencias que disputan, por lo que no sería extraño que en esta nueva ocasión pudiera sacar un nuevo resultado a favor. 

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia. 

 

