Jue, 30/10/2025 - 15:05
Nacional tomó repentina decisión tras aplazamiento de fecha 19 en Liga BetPlay
La Dimayor anuncio cambios en el calendario de sus competencias.
Todo un revolcón se ha presentado en las últimas horas con el calendario que la Dimayor tenía establecido para sus competencias en este segundo semestre del año, pues anunciaron que la fecha 19 no se jugará este fin de semana.
Esta decisión de la Dimayor se tomó luego de no poder llevar a cabo el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali en el Estadio El Campín, un duelo que ya estaba programado para desarrollarse en aquel recinto deportivo, pero que finalmente no se jugará allí ante la negativa de la Comisión de Seguridad Local de Bogotá, que ante los múltiples eventos que habrá en la víspera de Halloween, no tiene la capacidad logística para asumir aquel partido.
Dimayor adelanta las semifinales de Copa BetPlay
El organismo que regula el fútbol colombiano ha decidido aplazar la fecha 19 hasta que el duelo entre Chicó y América se pueda desarrollar (todavía no tiene fecha ni sede), pues quiere que todos los equipos estén al día en el calendario faltando esas dos fechas de la fase de todos contra todos para velar por la transparencia en los juegos, sabiendo que están por definirse los clubes que avancen a cuadrangulares.
La Dimayor no solo decidió aplazar la fecha 19 de la presente Liga BetPlay (que se jugaría este fin de semana), sino que adelantará los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, así que Nacional tendrá que jugar este domingo contra el América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot.
El cuadro ‘verdolaga’ jugaría con suplentes ante Llaneros
Teniendo en cuenta la instancia importante de la Copa BetPlay y el rival que enfrentará (América de Cali), el técnico Diego Arias cambiaría de planes para el partido de hoy ante Llaneros por la fecha 18 de la Liga BetPlay, alineando varios suplentes pensando en tener a los titulares más descansados para el duelo ante el cuadro escarlata.
Cabe recordar que Nacional jugará este jueves 30 de octubre en Villavicencio a partir de las 8:20 de la noche, un partido importante para el cuadro ‘verdolaga’, que busca no solo ganar para igualar la línea de Medellín y Bucaramanga (los actuales líderes del torneo con 34 puntos), sino también quiere sumar unidades pensando en la Tabla de Reclasificación.
Antena 2