Nacional tomó repentina decisión tras aplazamiento de fecha 19 en Liga BetPlay

Todo un revolcón se ha presentado en las últimas horas con el calendario que la Dimayor tenía establecido para sus competencias en este segundo semestre del año, pues anunciaron que la fecha 19 no se jugará este fin de semana.

Esta decisión de la Dimayor se tomó luego de no poder llevar a cabo el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali en el Estadio El Campín, un duelo que ya estaba programado para desarrollarse en aquel recinto deportivo, pero que finalmente no se jugará allí ante la negativa de la Comisión de Seguridad Local de Bogotá, que ante los múltiples eventos que habrá en la víspera de Halloween, no tiene la capacidad logística para asumir aquel partido.

