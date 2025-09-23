Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 08:33
Nacional no ve una: referente se quedaría sin contrato
Atlético Nacional empieza a sufrir por pronta finalización del contrato de un referente.
Atlético Nacional sigue sumando preocupaciones y dolores de cabeza en el cierre de la temporada 2025, ya que no solo se suman resultados irregulares en las competencias, sino porque también se aproxima el tema del mercado de fichajes y la renovación de contratos.
En el mes de diciembre llega la finalización de contratos de algunos de los jugadores 'verdolagas' y una de las principales preocupaciones es el goleador,Alfredo Morelos, el cual sigue perteneciendo a Santos de Brasil. Sin embargo se reveló que una de las intenciones de las directivas de Nacional sería continuar con él, ya sea por extensión del vínculo o compra de su respectiva ficha técnica.
Le puede interesar: Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios
Nacional se quiere quedar con Alfredo Morelos
Alfredo Morelos se ha convertido en uno de los principales protagonistas del 'verde paisa' desde que arribó en el semestre de clausura de la temporada 2024. El 'búfalo' ya superó una buena barrera de goles, minutos y títulos obtenidos con Nacional, por lo que no es un secreto que varios equipos se interesan por él e incluso Santos ya ha expresado el interés de recuperarlo.
Se ha venido especulando su respectiva salida del cuadro 'verdolaga' por el gran momento que ha venido viviendo, pero distintas fuentes y medios cercanos al club han expresado que Nacional quiere continuar con el 'búfalo' en la zona ofensiva, aunque las opciones para lograrlo son bastante limitadas.
Sobre la mesa está la propuesta de extender la condición de préstamo así como se hizo la reciente temporada, pero la mejor sería claramente adquirir sus derechos deportivos aunque el club debería estar dispuesto a hacer una gran inversión, ya que el delantero con paso por la Selección Colombia está evaluado en 2 millones de euros.
🚨Actualidad @nacionaloficial :— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 22, 2025
1. Casi Morelos. La idea es siga el otro año, sea que se prorrogue el préstamo o se compre la ficha del jugador
2. Se sigue buscando dt. Sánchez es una opción. No descartar un "tapado"
3. Frente a @MillosFCoficial volvería Marino. Mateus y Castro?
En otras noticias: ¿Quién será el técnico de Nacional? ¿Nueva apuesta?
Lea también: Reinaldo Rueda y el nuevo entrenador de Nacional: esto debería tener
¿Cómo le ha ido a Alfredo Morelos con Atlético Nacional?
Arribó desde la Liga BetPlay 2024-II y se convirtió en una de las figuras más importantes del club por su gran capacidad goleadora y liderazgo dentro del terreno de juego, consiguiendo sumar una cantidad de 76 partidos hasta el momento, más de 5.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ya se pudo reportar con 27 goles, 14 asistencias y tres títulos, la Copa BetPlay, Liga BetPlay y Superliga BetPlay.
Fuente
Antena 2