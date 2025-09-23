Nacional no ve una: referente se quedaría sin contrato

Atlético Nacional sigue sumando preocupaciones y dolores de cabeza en el cierre de la temporada 2025, ya que no solo se suman resultados irregulares en las competencias, sino porque también se aproxima el tema del mercado de fichajes y la renovación de contratos.

En el mes de diciembre llega la finalización de contratos de algunos de los jugadores 'verdolagas' y una de las principales preocupaciones es el goleador,Alfredo Morelos, el cual sigue perteneciendo a Santos de Brasil. Sin embargo se reveló que una de las intenciones de las directivas de Nacional sería continuar con él, ya sea por extensión del vínculo o compra de su respectiva ficha técnica.

Nacional se quiere quedar con Alfredo Morelos

Alfredo Morelos se ha convertido en uno de los principales protagonistas del 'verde paisa' desde que arribó en el semestre de clausura de la temporada 2024. El 'búfalo' ya superó una buena barrera de goles, minutos y títulos obtenidos con Nacional, por lo que no es un secreto que varios equipos se interesan por él e incluso Santos ya ha expresado el interés de recuperarlo.

Se ha venido especulando su respectiva salida del cuadro 'verdolaga' por el gran momento que ha venido viviendo, pero distintas fuentes y medios cercanos al club han expresado que Nacional quiere continuar con el 'búfalo' en la zona ofensiva, aunque las opciones para lograrlo son bastante limitadas.