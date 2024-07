Nacional dio el golpe ante Alianza y empezó la Liga con victoria

Atlético Nacional se midió ante Alianza en el partido por la fecha 1 de la Liga Betplay. El conjunto dirigido por Pablo Repetto llegaba al compromiso con la idea de sumar de a tres en su visita a Valledupar para seguir sumando puntos en la reclasificación, mientras que los locales buscaban un triunfo para empezar con pie derecho la liga del segundo semestre y sumar en la permanencia.

Para el elenco de Hubert Bodhert el encuentro arrancó con mucha intensidad. Los visitantes tuvieron algunas acciones de peligro sobre la portería defendida por Pier Graziani. Sin embargo, cada intervención del portero del elenco local fue clave para mantener la paridad en los primeros minutos.

Durante los minutos iniciales, ambos elencos llegaron con chances para poner el primer tanto de la noche. Por parte de los paisas, los más cercanos a convertir fueron Emilio Aristizabal y Dairon Asprilla. Sin embargo, la paridad se rompió al minuto 6 del partido.

Nacional marcó la diferencia en una jugada de falta que fue ejecutada por Edwin Cardona. El talentoso volante ejecutó de manera magistral y estrelló la pelota en el palo para poner lo que era el primer tanto de la noche. Un gol que abrió la cuenta de los verdes.

Para el equipo de Repetto el partido no era el mejor, pero su rival mostró un rendimiento flojo. El elenco de Valledupar no generó mucho peligro en la portería defendida por Harlen Castillo. Para el cuadro local, las aproximaciones no lograron inquietar de manera importante a los paisas.

Durante la segunda parte, el compromiso fue bastante plano y tuvo algunas acciones de lado y lado, pero fue Edwin Cardona el encargado de marcar la diferencia nuevamente. El volante volvió a convertir al minuto 78 del compromiso para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Nacional sumó tres puntos más en la tabla de la reclasificación anual y comenzó de gran manera su campaña en el segundo semestre. Alianza, por su parte, perdió y deberá buscar los tres puntos perdidos fuera de casa para encaminarse en la tabla del descenso.