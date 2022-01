Nacional venció a Millonarios y asumió el liderato; así va la tabla de posiciones

Cortuluá e Independiente Santa Fe fueron los encargados de dar inicio a la fecha 3 de la Liga Betplay. En el estadio 12 de Octubre, el compromiso entre vallecaucanos y bogotanos terminó 1-1 gracias a las anotaciones de Dairon Mosquera (36) y Luis Carlos Ruiz (45 +3).

El duelo posterior fue entre Águilas Doradas y Once Caldas donde las dos escuadras terminaron empatando a un tanto en el estadio Alberto Grisales, pues los encargados de convertir los goles fueron de Dannovi Quiñonez (45 +1) y Jhonier Blanco (59), quien fue el que puso el empate para la escuadra antioqueña.

En el Metropolitano de Barranquilla, Junior volvió a celebrar con su gente tras su primera victoria ante Patriotas. Luego de perder a mitad de semana frente a Nacional, la escuadra de Juan Cruz Real venció por la mínima diferencia a La Equidad con la anotación de Gabriel Fuentes que convirtió desde el punto penal.

El partido encargado de cerrar la jornada sabatina fue el clásico del fútbol colombiano, Millonarios y Atlético Nacional. La escuadra de Alejandro Restrepo se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Yeison Guzmán y Hayen Palacios el equipo paisa se puso líder del FPC.

Los duelos del domingo serán Patriotas Vs. Deportivo Pereira; Independiente Medellín Vs Deportivo Cali; América Vs Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera Vs. Envigado.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES FECHA 3, LIGA BETPLAY

1. Nacional - 7 puntos

2. Jaguares - 6 puntos

3. Junior - 6 puntos

4. Santa Fe - 5 puntos

5. Once Caldas - 4 puntos

6. América - 4 puntos

7. Alianza Petrolera - 4 puntos

8. Millonarios - 4 puntos

9. Junior - 3 puntos

10. Patriotas - 3 puntos