Cargando contenido

Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 16:39

Nacional vs Águilas EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

Se vive una jornada más de la Liga Betplay en el Atanasio Girardot.

Nacional y Águilas se miden en la jornada de este sábado en la penúltima fecha de la Liga Betplay.

Ambos equipos quieren seguir sumando para alcanzar a ser protagonistas en la tabla de posiciones.

Siga Nacional vs Águilas EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20

EN VIVO NACIONAL VS ÁGUILAS DORADAS | Con: Jorge Eliécer Torres, Yony Gutiérrez y Edgar Ubaldo Henáo
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Águilas Doradas

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido