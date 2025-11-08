Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 16:39
Nacional vs Águilas EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
Se vive una jornada más de la Liga Betplay en el Atanasio Girardot.
Nacional y Águilas se miden en la jornada de este sábado en la penúltima fecha de la Liga Betplay.
Ambos equipos quieren seguir sumando para alcanzar a ser protagonistas en la tabla de posiciones.
Siga Nacional vs Águilas EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 6:20
Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20
EN VIVO NACIONAL VS ÁGUILAS DORADAS | Con: Jorge Eliécer Torres, Yony Gutiérrez y Edgar Ubaldo Henáo
Fuente
Antena 2