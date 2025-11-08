Nacional y Águilas se miden en la jornada de este sábado en la penúltima fecha de la Liga Betplay.

Ambos equipos quieren seguir sumando para alcanzar a ser protagonistas en la tabla de posiciones.

Siga Nacional vs Águilas EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20