Nacional Vs Alianza EN VIVO HOY 8 de agosto: Liga BetPlay, fecha 6

Atlético Nacional recibe este viernes 8 de agosto a Alianza Fc en el estadio Polideportivo Sur e Envigado en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor-2 de 2025.

El equipo 'verdolaga' afronta el compromiso, después de golear a Cúcuta Deportivo para clasificar a octavos de final de la Copa BetPlay.

Una de las grandes novedades de Atlético Nacional es la ausencia de David Ospina, quien no fue convocado. Por otro lado, los antioqueños podrán contar con Edwin Cardona, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Jorman Campuzano.