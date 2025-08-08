Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 13:36
Nacional Vs Alianza EN VIVO HOY 8 de agosto: Liga BetPlay, fecha 6
Atlético Nacional busca su tercera victoria en la Liga BetPlay.
Atlético Nacional recibe este viernes 8 de agosto a Alianza Fc en el estadio Polideportivo Sur e Envigado en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor-2 de 2025.
El equipo 'verdolaga' afronta el compromiso, después de golear a Cúcuta Deportivo para clasificar a octavos de final de la Copa BetPlay.
Una de las grandes novedades de Atlético Nacional es la ausencia de David Ospina, quien no fue convocado. Por otro lado, los antioqueños podrán contar con Edwin Cardona, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Jorman Campuzano.
Nacional vs Alianza
En el caso de Alianza Fc, el equipo de Valledupar intentará mejorar su rendimiento, ya que registra un triunfo, dos empates y dos derrotas.
En la fecha anterior, los de Valledupar cayó como local con Atlético Bucaramanga.
Atlético Nacional vs Alianza FC EN VIVO: fecha, hora y cómo VER
El partido entre Atlético Nacional contra Alianza FC se disputa este viernes 8 de agosto a partir de las 15:30 en el estadio Polideportivo Sur de Enviado.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Win Sports y tendrá transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Antena 2