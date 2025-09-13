Atlético Nacional se enfrenta a Bucaramanga en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los verdolagas buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de un empate en el clásico ante Independiente Medellín.

Para esta oportunidad, los paisas llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco antioqueño arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.

Del lado del onceno bumangués, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en seguir sumando en la tabla y llegar a la clasificación a cuadrangulares.