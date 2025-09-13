Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 19:32
Nacional vs Bucaramanga EN VIVO 13 de septiembre: Liga Betplay 2025
Nacional y Bucaramanga buscan un triunfo para meterse en la pelea por el liderato del FPC.
Atlético Nacional se enfrenta a Bucaramanga en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los verdolagas buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de un empate en el clásico ante Independiente Medellín.
Para esta oportunidad, los paisas llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco antioqueño arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.
Del lado del onceno bumangués, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en seguir sumando en la tabla y llegar a la clasificación a cuadrangulares.
Siga Nacional vs Bucaramanga EN VIVO 13 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Nacional y Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay se juega este sábado 13 de septiembre a partir de las 08:30 de la noche (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports y seguir a través de Antena 2.
Fuente
Antena 2