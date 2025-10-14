Cargando contenido

Nacional vs Cali, Liga Betplay
Liga Betplay
Mar, 14/10/2025 - 19:04

Nacional vs Cali EN VIVO HOY 14 de octubre: hora y canal para ver la Liga Betplay

Se disputa la fecha 15 de la Liga Betplay.

Atlético Nacional y Deportivo Cali disputan en la jornada de este martes la fecha 15 de la Liga Betplay, misma que se vivirá en esta ocasión en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

EN VIVO NACIONAL VS CALI | Con: Quique Barona, Jeferson Piña y Sebastián Villa
Atlético Nacional

Transmisión en vivo

Deportivo Cali

Liga Betplay

