Atlético Nacional y Deportivo Cali disputan en la jornada de este martes la fecha 15 de la Liga Betplay, misma que se vivirá en esta ocasión en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Siga Nacional vs Cali EN VIVO HOY 14 de octubre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30