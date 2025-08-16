Continúa la fecha 7 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar cierre a una la jornada sabatina serán Nacional y Fortaleza, los cuales se enfrentarán este sábado 16 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot.

Nacional será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante bueno, ya que llega con once puntos en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los verdes puede tener una nómina mixta pensando en la revancha de Copa Libertadores ante Sao Paulo.

Mientras que por el lado de Fortaleza, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar diez puntos, claves de cara a la lucha por la permanencia en primera división.