El clásico antioqueño en este caso tendrá a un Atanasio Girardot completamente a reventar y que estará dividido con la afición de Atlético Nacional que juega en condición de local y del Deportivo Independiente Medellín después de que oficializaran acceso para ambas hinchadas.

Vea también: Colombia: Dos amistosos en noviembre y casi definidos los de marzo

Para este encuentro, Atlético Nacional pelea por las chances de sellar de una buena vez la clasificación para los cuadrangulares, dado que suman 28 unidades en este momento y necesitarán llegar al piso de los 30 puntos para estar en la siguiente fase.

Por otro lado, en el caso del Deportivo Independiente Medellín, ganar sería tomar otra vez la punta con Atlético Bucaramanga que ganó en la fecha 17 frente a Llaneros. Además, los dos clubes pretenden, no solo el punto invisible que puede dar la tabla de posiciones, sino que también buscan seguir en la parte alta de la reclasificación que les daría clasificación a copas internacionales.

Diego Arias recupera a Alfredo Morelos después de que el jugador pagara la primera semana de las dos de ausencia que le impusieron. El atacante cordobés puede ser el referente de ataque si así lo desea el entrenador.

Le puede interesar: Stefany Cuadrado le da el bronce a Colombia en el Mundial de Pista Chile 2025

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ATLÉTICO NACIONAL VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN ESTE DOMINGO 26 DE OCTUBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

Este clásico tendrá el morbo de un equipo que necesita sellar la clasificación como Atlético Nacional y otro que quiere volver a tomar el liderato compartido con Atlético Bucaramanga. Un duelo entre antioqueños con realidades similares, tanto en la Liga como en la Copa BetPlay con la posibilidad de verse en la final. Así las cosas, el juego arrancará a las 6:30 de la tarde en horario de Colombia y será transmitido por Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO NACIONAL VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M.

México: 5:30 P.M.

Lea también: Otra polémica decisión en Pereira: jugadores definidos para enfrentar a Pasto

Bolivia y Venezuela: 7:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M.