Nacional Vs Medellín es el clásico más atractivo: Jhon Duque

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final y este fin de semana se disputará, en el marco de la fecha 18, una nueva edición del clásico antioqueño entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.

El compromiso, que se desarrollará en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, tendrá como ingrediente especial que los dos equipos están clasificados a los cuadrangulares semifinales, por lo que afrontarán el duelo como una preparación para lo que será la definición del certamen.

Al respecto, Jhon Duque, volante del conjunto 'verdolaga', destacó la importante del clásico y señaló que hoy por hoy es el más importante del país.

"Por el gran momento que pasan los dos equipos. En Bogotá ay uno que viene bien el otro no tanto. En Cali los equipos no pasan un buen momento. El más atractivo es el de Medellín con Nacional por el bueno momento que pasan los dos equipos. Es como una final anticipada. Es un partido de cuadrangulares que nos servirá de preparación", afirmó.

Por otro lado, Duque aceptó que desde que llegó a Nacional perdió el protagonismo que tenía en Millonarios, pero disfruta el momento.

"Una de las cosa más difíciles al llegar a Nacional fue saber que no iba a ser referente y debía ganarme las cosa a pulso. La decisión la tomo porqué tenía que dejar muchas falsas seguridades. Hoy logro ser una actor de reparto, logro disfrutar cada practica como si fuera la última", dijo.

El volante también reveló que en Nacional cumple con otras funciones de interior y menos defensivas

"Es una oportunidad para mejorar y disfrutar cada momento. Vengo desempeñando una función, un rol distinto. Estoy en la función de ataque más de interior que de medio centro esperando el momento en el que el equipo me necesite. He entrado en los dos últimos partidos 20 minutos. Es importante imprimir esa intensidad en el juego y presión alta que me caracteriza para que el rival no pueda salir fácil", afirmó.