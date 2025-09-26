Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 18:52
Nacional Vs Millonarios: confirman árbitro y VAR ¿Polémica?
Nacional y Millonarios se enfrentan en la fecha 13 de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional recibe a Millonarios este sábado 27 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot en el partido más atractivos de la fecha 13 de la Liga BetPlay.
El duelo enfrentará a dos equipos con necesidad de ganar, teniendo en cuenta que los 'verdolagas' quieren consolidarse, luego de la salida de Javier Gandolfi y bajo el trabajo de entrenador encargado de Diego Arias.
Por otro lado, Millonarios tratará de seguir con opciones de clasificar al grupo de los ocho, ya que en la fecha anterior superó a Fortaleza como local.
Para el duelo en el Atanasio Girardot, la Comisión Arbitral del Campeonato de Fútbol Colombiano confirmó a Diego Ulloa del Valle del Cauca como juez central.
Ulloa estará acompañado por Cristian Aguirre y Jhon Aguilar, mientras que el VAR será comandado por Ricardo García.
Árbitros y VAR para el partido Nacional Vs Millonarios
Árbitro central: Diego Ulloa
Asistente 1: Cristian Aguirre
Asistente 2: Jhon Aguilar
Cuarto árbitro: Javier Villa
VAR: Ricardo García
AVAR: Diego Ruiz
Nacional vs Millonarios: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Atlético Nacional contra Millonarios por la fecha 13 de la Liga BetPlay se juega este sábado 27 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.
El compromiso se verá EN VIVO por Win Sports y contará con transmisión de Antena 2, LAFM y Antena2.com.
Fuente
Antena 2