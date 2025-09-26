Nacional Vs Millonarios: confirman árbitro y VAR ¿Polémica?

Atlético Nacional recibe a Millonarios este sábado 27 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot en el partido más atractivos de la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El duelo enfrentará a dos equipos con necesidad de ganar, teniendo en cuenta que los 'verdolagas' quieren consolidarse, luego de la salida de Javier Gandolfi y bajo el trabajo de entrenador encargado de Diego Arias.

Por otro lado, Millonarios tratará de seguir con opciones de clasificar al grupo de los ocho, ya que en la fecha anterior superó a Fortaleza como local.