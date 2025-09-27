Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:01
Nacional vs Millonarios EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
Se disputa un importante clásico del fútbol profesional colombiano.
Nacional y Millonarios disputarán este sábado la fecha 13 de la Liga Betplay en el estadio Atanasio Girardot.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener con vida y opciones en la tabla de posiciones.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30
Fuente
Antena 2