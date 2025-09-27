Cargando contenido

Nacional vs Millonarios, Liga Betplay
Nacional vs Millonarios, Liga Betplay
Antena 2
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:01

Nacional vs Millonarios EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

Se disputa un importante clásico del fútbol profesional colombiano.

Nacional y Millonarios disputarán este sábado la fecha 13 de la Liga Betplay en el estadio Atanasio Girardot.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener con vida y opciones en la tabla de posiciones.

Siga Nacional vs Millonarios EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido