Nacional y Alianza lideran: tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 4

Este fin de semana especial se llevó a cabo la cuarta fecha de la Liga Betplay con varios partidos atractivos. Uno de los condimentos especiales pasó por el clásico capitalino que Santa Fe le ganó a Millonarios, así como la victoria de Atlético Nacional frente a Deportivo Cali y el triunfo de América contra Once Caldas.

La jornada se abrió el viernes con el empate entre Atlético Huila y Quindío, partido clave en la lucha por no descender. El sábado América venció a Once Caldas, Nacional se impuso ante Deportivo Cali y Santa Fe se sacudió de la mala racha derrotando a Millonarios en el clásico.

Entretanto, la jornada dominical abrió con el empate entre La Equidad y Medellín, luego Junior y Tolima dejaron otra pálida igualdad sin goles; mientras que Alianza Petrolera venció a Pasto en Barrancabermeja.

La fecha 4 cierra con los partidos Bucaramanga vs Jaguares (lunes), además de Águilas vs Patriotas y Pereira vs Envigado (martes).

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 4:

1. Alianza Petrolera 10 pts (+5)

2. Atlético Nacional 10 pts (+4)

3. Bucaramanga 9 pts (-1PJ)

4. Millonarios 9 pts

5. América de Cali 9 pts

6. Deportes Quindío 7 pts

7. Deportes Tolima 5 pts

8. Junior 5 pts

_______

9. Envigado 4pts

10. Jaguares 4 pts

11. Medellín 4 pts

12. Patriotas 4 pts

13. Deportivo Cali 4 pts