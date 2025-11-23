Nacional y Junior sacan provecho: tabla de posiciones Grupo A Liga BetPlay

Sigue la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con las ambiciones de los ocho clasificados para conseguir la clasificación para la final. Por el Grupo B que se jugó el sábado 22 de noviembre dejó a Santa Fe como el gran protagonista superando a Fortaleza y al Tolima y Bucaramanga líderes con cuatro puntos.

Vea también: Junior golpeó al América agónicamente: autogol lo complicó todo

Por su parte, en el Grupo A, todo quedó igual con Junior y Atlético Nacional liderando la zona con los empates que quedaron en esta segunda jornada de los cuadrangulares. En este grupo, solo hubo igualdades en la fecha. América se complicó de manera agónica, mientras que Medellín tampoco está en casillas cómodas.

A primera hora, el Deportivo Independiente Medellín tenía la obligación en el clásico antioqueño frente a Atlético Nacional. Los ‘Poderosos’ no pudieron debutar con victoria, mientras que su acérrimo rival sí sacó provecho en el debut. El punto invisible del equipo dirigido por Alejandro Restrepo no ha podido ser protagonista en estas dos fechas.

Con opciones de ambas instituciones, pero con más oportunidades por parte del Deportivo Independiente Medellín, los 90 minutos terminaron sin goles. Un reparto de unidades que sigue dejando mal parado al elenco ‘Poderoso’ que tendrá que dar golpes en la tercera fecha.

A segundo turno, América sufrió bastante, precisamente con la primera parte por los embates del Junior, pero todo terminó en un empate sin goles. Los escarlatas tenían la obligación para revivir en el torneo y lo alcanzaron a hacer con el gol de Cristian Barrios ganando por las alturas y superando a Mauro Silveira.

Le puede interesar: Colombia cuelga sus primeras preseas doradas: así va el medallero

Sin embargo, un infortunio se presentó sobre los 90 minutos con una atajada de Jorge Soto y Jean Pestaña empujó la pelota a su propio arco. Omar Bertel sacó la pelota de la raya, pero el juez central dictaminó el empate que no deja de ser polémico, pues, no hay claridad si el balón entró completamente o no. Además, América sufrió bastante con dos expulsados.

RESULTADOS DEL GRUPO A

Deportivo Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

América de Cali 1-1 Junior de Barranquilla

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

1. Junior | 4 puntos | +1 DG

2. Atlético Nacional | 4 puntos | +1 DG

3. América de Cali | 1 punto | -1 DG

Lea también: Santa Fe tendría baja para la Libertadores: hay oferta de Corea del Sur

4. Deportivo Independiente Medellín | 1 punto | -1 DG

PRÓXIMA FECHA DEL GRUPO A

Miércoles 26 de noviembre

Atlético Nacional vs Junior | 8:30 P.M.

Jueves 27 de noviembre

América vs Deportivo Independiente Medellín | 7:30 P.M. | Estadio Pascual Guerrero