Nacional y Medellín afectados: problemas para las finales del FPC

La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello también se está a muy poco de conocer las finales, y los respectivos ganadores, de la Copa BetPlay y la Liga BetPlay, competencias que todavía se encuentran en disputa.

Algunos de los principales protagonistas en ambas competencias son Atlético Nacional e Independiente Medellín, escuadras que se postulan para ser campeones al menos de uno de los torneos que están en disputa. Sin embargo, esto podría llegar a ser también un enorme problema, ya que si alguno o ambos llega a disputar las finales no tendría escenario deportivo tras inesperado concierto que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot.

Artista pidió el Atanasio Girardot y perjudicaría instancias finales de las competencias en el FPC

Los equipos paisas se han encargado de destacar a lo largo de 2025 y en el semestre de clausura no se vería la excepción, ya que ambos se encuentran jugando las semifinales de la Copa BetPlay y ya cuentan con un cupo asegurado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Lamentablemente tendrían un enorme contratiempo que afectaría su condición de local en el Atanasio Girardot, ya que si llegaran a las finales de alguna o ambas competencias, el escenario deportivo no estaría disponible para esas fechas, ya que hay programados algunos conciertos para ese entonces.