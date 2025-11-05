Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 14:18
Nacional y Medellín afectados: problemas para las finales del FPC
El Estadio Atanasio Girardot sería ocupado justo para las fechas de las finales del FCP en diciembre.
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello también se está a muy poco de conocer las finales, y los respectivos ganadores, de la Copa BetPlay y la Liga BetPlay, competencias que todavía se encuentran en disputa.
Algunos de los principales protagonistas en ambas competencias son Atlético Nacional e Independiente Medellín, escuadras que se postulan para ser campeones al menos de uno de los torneos que están en disputa. Sin embargo, esto podría llegar a ser también un enorme problema, ya que si alguno o ambos llega a disputar las finales no tendría escenario deportivo tras inesperado concierto que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot.
Le puede interesar: Un referente de Nacional compraría al Deportivo Pereira
Artista pidió el Atanasio Girardot y perjudicaría instancias finales de las competencias en el FPC
Los equipos paisas se han encargado de destacar a lo largo de 2025 y en el semestre de clausura no se vería la excepción, ya que ambos se encuentran jugando las semifinales de la Copa BetPlay y ya cuentan con un cupo asegurado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Lamentablemente tendrían un enorme contratiempo que afectaría su condición de local en el Atanasio Girardot, ya que si llegaran a las finales de alguna o ambas competencias, el escenario deportivo no estaría disponible para esas fechas, ya que hay programados algunos conciertos para ese entonces.
Según se dio a conocer en el programa La FM+ Fútbol, J Balvin habría pedido apartar varios días el Atanasio para la respectiva organización y realización de su concierto en los últimos días de noviembre, alrededor de 11 días. Mientras que para diciembre estaría programado un concierto de vallenato.
En otras noticias: ¿TIENE UN CUPO MORELOS EN LA SELECCIÓN DE LORENZO?
Lea también: Medellín visualiza el 2026: confirman su primer fichaje del año
Próximo partido de Nacional y Medellín
El siguiente duelo del equipo comandado por Diego Arias será en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay, auspiciando como local contra Águilas Doradas en el Estadio Atanasio Girardot el sábado 8 de noviembre sobre las 18:20 hora local.
Mientras que la escuadra de Alejandro Restrepo tendrá que visitar en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a Deportivo Pereira, el cual no pasa por su mejor momento deportivo. Este duelo también corresponde a la jornada 19 de la liga local y se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre sobre las 18:10 hora local.
Fuente
Antena 2