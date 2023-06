Nacional y Millonarios buscan la final de la Liga Betplay: se definen los cuadrangulares

Millonarios buscará el sábado sumar al menos un punto en su casa ante Medellín, en la sexta jornada del Grupo B de los cuadrangulares de la liga colombiana, para asegurar su clasificación, de forma anticipada, a la final del Torneo Apertura.

Lea también: Casierra reveló el 'consejo de oro' que le dio Lorenzo para su debut en la Selección Colombia



Los "embajadores", dirigidos por Alberto Gamero, lideran la zona con 10 puntos, dos más que el Chicó, que es segundo. América y Medellín, que tienen siete y dos unidades, respectivamente, ya no tienen posibilidades de clasificarse a la final.



Tras perder 2-1 en su visita al Boyacá Chicó en un duelo en que que jugó con una nómina mixta, el conjunto bogotano confirmó el regreso para el duelo contra los "poderosos": el central Andrés Llinás y el veterano centrocampista David Macalister Silva.



Estos se suman a los delanteros Leonardo Castro y Fernando Uribe, así como al lateral Jorge Arias, que estaban lesionados y no habían estado en el partido de la Sudamericana.



El Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, ha sido una de las grandes sorpresas del campeonato tras haber regresado a Primera División este año y confía en piezas clave como el central venezolano Henry Plaza, el atacante Geimer Balanta o el volante Sebastián Tamara para llevarse los tres puntos en su visita al América y seguir en la lucha por un cupo a la final.



LUCHA POR EL LIDERATO EN EL GRUPO A



En el Grupo A, Alianza Petrolera visitará a Águilas Doradas en un partido en el que se podría definir el líder de la zona y que será clave para los petroleros, pues una derrota limitará sus posibilidades de pasar a la final.



Los santandereanos tienen ocho puntos y comparten el primer lugar con Nacional, pero el elenco aurinegro, que sueña con jugar su primera final, le gana el puesto a los verdes por diferencia de goles. El Deportivo Pasto es tercero con seis unidades, mientras que el Águilas Doradas, ya eliminado, apenas ha sumado un entero.



El Atlético Nacional, dirigido por el brasileño Paulo Autuori, llega golpeado al encuentro tras no haber conseguido su victoria en la visita a Barrancabermeja.



Sin embargo, el estratega brasileño utilizó en ese encuentro lo mejor de su nómina, por lo que fueron de la partida figuras como los centrocampistas Sebastián Gómez y Nelson Deossa.



Dorlan Pabón será uno de los referentes de ataque y se espera que aparezca como titular en ataque junto al juvenil Tomás Ángel, que volvió al equipo esta semana tras jugar el Mundial Sub'20 de Argentina, en el que Colombia fue eliminada en cuartos de final por Italia.



Alianza Petrolera, entre tanto, contará en este encuentro con sus jugadores de mejor desempeño en la temporada, que son el portero José Luis Chunga; los centrales Pedro Franco y Luciano Ospina; los centrocampistas Freddy Flórez y Harrison Mojica, y el atacante Steven Rodríguez.

Le puede interesar: Un regreso esperado: así le fue a Luis Díaz en su vuelta con la Selección Colombia



Partidos de la sexta jornada de los cuadrangulares semifinales:



17.06: Grupo A: Atlético Nacional-Deportivo Pasto y Águilas Doradas-Alianza Petrolera



17.06: Grupo B: América de Cali-Boyacá Chicó y Millonarios-Independiente Medellín.