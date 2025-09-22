Actualizado:
Nacional y Millonarios calientan la tabla de posiciones de Liga BetPlay
Nacional y Millonarios volvieron a ganar en la Liga BetPlay y meten presión en la tabla de posiciones.
Llegó a su fin a la fecha 12 de la Liga BetPlay, la cual estuvo enmarcada por varios resultados sorpresivos y movimientos en la tabla de posiciones que poco a poco van perfilando a los equipos que clasificarían a la siguiente instancia de la competencia.
Dos de los principales protagonistas fueron Atlético Nacional y Millonarios, clubes que regresaron a la victoria, sumando de a tres unidades que les permitió escalar en la tabla de posiciones para complicarle la vida a sus demás rivales en busca de un cupo a los cuadrangulares finales del torneo de clausura.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Cada vez falta menos para que finalice la primera fase de la Liga BetPlay, la mitad de las fechas transcurridas transcurrió con éxito y se llegó a la fecha 12 en la que varios clubes volvieron a sumar de a tres unidades, tal como ocurrió con Millonarios y Nacional, quienes no venían pasando por su mejor momento en la competencia y la nueva victoria los vuelve a meter en la lucha por la clasificación además de otros beneficios como la reclasificación para competencia internacional.
Nacional se impuso en condición de visitante, en un sufrido partido que terminó 1-2, ante Unión Magdalena. Mientras que por el lado de Millonarios, a pesar de haber auspiciado en condición de local en el Estadio El Campín, también tuvo un panorama complicado para vencer a Fortaleza, dejando un marcador de 3-2 con protagonismo de Beckham Castro, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera.
1. Bucaramanga | +11 | 24 pts
2. Junior | +8 | 22 pts
3. Medellín | +6 | 21 pts
4. Fortaleza | +6 | 21 pts
5. Nacional | +7 | 20 pts
6. Tolima | +5 | 20 pts
7. Llaneros | 0 | 18 pts
8. Deportivo Cali | +1 | 17 pts
9. Santa Fe | +1 | 17 pts
10. Pereira | 0 | 16 pts
11. Alianza | -2 | 16 pts
12. Millonarios | -3 | 14 pts
13. Once Caldas | -3 | 13 pts
14. Envigado | -2 | 12 pts
15. Águilas Doradas | -4 | 11 pts
16. Unión Magdalena | -8 | 11 pts
17. Boyacá Chicó | -8 | 11 pts
18. La Equidad | -8 | 11 pts
19. Deportivo Pasto | -2 | 10 pts
20. América | -3 | 10 pts
¿Cuándo inicia la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II?
La jornada 13 de la competencia de la primera división iniciará el viernes 26 de septiembre con el compromiso entre Once Caldas vs Boyacá Chicó en el Estadio Palogrande y finalizará el domingo 28 de este mismo mes con el enfrentamiento entre Junior de Barranquilla sobre Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Uno de los duelos definitivos de esta fecha será el clásico entre Atlético Nacional vs Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot para el sábado 27 de agosto sobre las 20:30 hora local.
