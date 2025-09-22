Nacional y Millonarios calientan la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Llegó a su fin a la fecha 12 de la Liga BetPlay, la cual estuvo enmarcada por varios resultados sorpresivos y movimientos en la tabla de posiciones que poco a poco van perfilando a los equipos que clasificarían a la siguiente instancia de la competencia.

Dos de los principales protagonistas fueron Atlético Nacional y Millonarios, clubes que regresaron a la victoria, sumando de a tres unidades que les permitió escalar en la tabla de posiciones para complicarle la vida a sus demás rivales en busca de un cupo a los cuadrangulares finales del torneo de clausura.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cada vez falta menos para que finalice la primera fase de la Liga BetPlay, la mitad de las fechas transcurridas transcurrió con éxito y se llegó a la fecha 12 en la que varios clubes volvieron a sumar de a tres unidades, tal como ocurrió con Millonarios y Nacional, quienes no venían pasando por su mejor momento en la competencia y la nueva victoria los vuelve a meter en la lucha por la clasificación además de otros beneficios como la reclasificación para competencia internacional.

Nacional se impuso en condición de visitante, en un sufrido partido que terminó 1-2, ante Unión Magdalena. Mientras que por el lado de Millonarios, a pesar de haber auspiciado en condición de local en el Estadio El Campín, también tuvo un panorama complicado para vencer a Fortaleza, dejando un marcador de 3-2 con protagonismo de Beckham Castro, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera.