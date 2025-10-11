Nacional y Morelos en el ojo del huracán: DIMAYOR investigaría penal vs Chicó

Para nadie es un secreto que en Tunja siempre pasan cosas como lo dijo Rafael Dudamel, director técnico del Pereira después de una pena máxima que le pitaron al Boyacá Chicó en ese enfrentamiento. Agónicamente, los ‘Ajedrezados’ igualaron con un discutido penal. Lo mismo pasó en la fecha pasada con Atlético Nacional.

Boyacá Chicó enfrentó a Atlético Nacional y se fue ganando en la primera mitad con golazo de Johan Bocanegra. Sobre el final, Alfredo Morelos ganó la competencia de los más vivos al sentir un contacto de Arlen Banguero y tirarse al suelo. El juez central, Jairo Mayorga 'compró' después de ver el VAR y ser convencido nada más ni nada menos que por Nicolás Gallo que estaba en la tecnología.

Aunque hubo un agarrón que incomodó a Alfredo Morelos, el jugador fue inteligente para botarse al suelo y crear la polémica más grande de la jornada, y tal vez del segundo semestre de la Liga BetPlay. De hecho, en sus declaraciones con los medios, afirmó que “obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar”.

DIMAYOR HABRÍA ABIERTO INVESTIGACIÓN CONTRA NACIONAL Y ALFREDO MORELOS

Y es que, este viernes 10 de octubre, Pilar Velásquez, periodista de Win Sports y quien entrevistó a Alfredo Morelos después del polémico penal afirmó en su cuenta de X que, “ATENCIÓN Investigarán a Atlético Nacional y a Alfredo Morelos por el penal vs. Boyacá Chicó. El procedimiento se originó por el Comité Disciplinario del Campeonato. Lo que sorprende, es que soliciten la revisión de una jugada analizada y ratificada por el árbitro y el VAR”.

Posteriormente, indicó que, realmente, el que quedó mal en toda la acción del penal fue Nicolás Gallo que convenció a Jairo Mayorga con la confusión, “lo más chistoso de todo, es que tratan de argumentar que el 9 “indujo al árbitro a error”, cuando los audios revelados, muestran que fue Gallo quien provocó dicha equivocación al central. Y no es la primera vez que se equivoca así, pero la paga Nacional...”.

Y es que, en últimas, Nicolás Gallo fue quien logró cambiar la opinión de Jairo Mayorga en medio de la conversación con el árbitro central. El encargado de la video asistencia arbitral hizo cambiar la decisión. Jorge Guzmán, quien estaba en el AVAR mencionó, “Nico, yo observo que el jugador al sentir el contacto, se lanza”. Gallo por su parte se mantuvo en que, “lo sujeta el número 26 (...) lo sujeta, con la mano izquierda, con la camiseta, claramente penal”.