Lun, 24/11/2025 - 13:01
Millonarios confirmó el futuro de Néiser Villarreal: frío mensaje
El delantero de 20 años continuará su carrera en el exterior.
Millonarios confirmó este lunes 24 de noviembre el futuro del delantero Néiser Villarreal, después de anunciar en sus redes sociales que se decidió desvincular, "de manera anticipada, al futbolista".
"Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal", señala el corto comunicado del club embajador.
▶️ Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 24, 2025
El futuro de Néiser Villarreal
La salida de Néiser Villarreal de Millonarios, que era un secreto a voces en el Fútbol Profesional Colombiano, se registró, después de que el futbolista llegara a un acuerdo con Cruzeiro de Brasil.
A pesar de haber sido una de las grandes figuras de la Selección Colombia sub 20, el atacante y su representante no llegaron a un acuerdo con Millonarios para renovar el vínculo que tenía pactado hasta diciembre del 2025.
Teniendo en cuenta la situación, Villarreal recibió ofertas de clubes del exterior y terminó eligiendo la posibilidad de sumarse a Cruzeiro de Brasil.
Desde el equipo de Belo Horizonte se espera que el atacante se sume a los trabajos en los próximos días de cara al remate de la temporada 2025 y con el fin de preparar la campaña de 2026 en la que Néiser Villarreal sería piza clave para disputar el torneo estadual, el Brasileirao y la Copa Conmebol Libertadores.
