Millonarios confirmó el futuro de Néiser Villarreal: frío mensaje

El futuro de Néiser Villarreal

La salida de Néiser Villarreal de Millonarios, que era un secreto a voces en el Fútbol Profesional Colombiano, se registró, después de que el futbolista llegara a un acuerdo con Cruzeiro de Brasil.

A pesar de haber sido una de las grandes figuras de la Selección Colombia sub 20, el atacante y su representante no llegaron a un acuerdo con Millonarios para renovar el vínculo que tenía pactado hasta diciembre del 2025.

Teniendo en cuenta la situación, Villarreal recibió ofertas de clubes del exterior y terminó eligiendo la posibilidad de sumarse a Cruzeiro de Brasil.