Neiser Villarreal confesó sanción y explicó por qué apareció con camiseta del América

Villarreal confesó sanción por parte de Millonarios

El jugador que en la Selección Colombia Sub-20 ha demostrado un gran potencial, no ha podido trasladar esos goles en Millonarios y sigue sin celebrar anotaciones con el club desde su llegada al primer equipo en enero de este año.

“Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores", dice el comunicado de Néiser Villarreal.

"Estos días han sido muy difíciles para mí. Siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva", escribió el jugador sin dar detalles del castigo, sin embargo, múltiples reportes indican que Millonarios le habría comunicado que no volvería a tenerlo en cuenta hasta que cumpla su contrato con el club hasta diciembre de este año.