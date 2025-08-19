Actualizado:
Neiser Villarreal confesó sanción y explicó por qué apareció con camiseta del América
El joven delantero de Millonarios provocó una gran polémica.
El pasado jueves 14 de agosto se dio a conocer una información que despertó múltiples críticas por parte de la hinchada de Millonarios, juzgando el profesionalismo del jugador Néiser Villarreal al salir en un video en sus redes sociales con la camiseta del América de Cali.
La imagen del delantero se hizo rápidamente viral y el club ‘albiazul’ junto con el entrenador David González se enteraron de la situación, asegurando que estudiarán el caso y que tomarían las medidas necesarias.
Neiser pidió disculpas y explicó por qué tenía la camiseta del América
El atacante de la Selección Colombia Sub-20 rompió el silencio y después de casi 4 días de la gran polémica generada tras aparecer con la camiseta de otro club diferente a Millonarios, dejó un video en su cuenta oficial de Instagram pidiendo disculpas y explicando lo sucedido.
"El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs América de Cali, realicé un live en TikTok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la selección Colombia Sub-20 José Cavadia”, empezó diciendo el delantero en un video publicado en su cuenta de Instagram.
“Esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar”, añadió Villarreal.
Villarreal confesó sanción por parte de Millonarios
El jugador que en la Selección Colombia Sub-20 ha demostrado un gran potencial, no ha podido trasladar esos goles en Millonarios y sigue sin celebrar anotaciones con el club desde su llegada al primer equipo en enero de este año.
“Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores", dice el comunicado de Néiser Villarreal.
"Estos días han sido muy difíciles para mí. Siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva", escribió el jugador sin dar detalles del castigo, sin embargo, múltiples reportes indican que Millonarios le habría comunicado que no volvería a tenerlo en cuenta hasta que cumpla su contrato con el club hasta diciembre de este año.
