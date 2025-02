Néiser Villarreal pone 'en jaque' a Millonarios: radical decisión

De esta forma, se crea más expectativa en el equipo sobre el futuro del jugador, pues vale la pena destacar que Villarreal cuenta con contrato con el equipo hasta noviembre de este año y podría fichar con otro club en caso de no contar con una extensión de su vinculación con el equipo.

Vale la pena destacar que el jugador debió volver al club el pasado lunes, pero le otorgaron más días de descanso para que llegara en un buen nivel a los entrenamientos.

Contrato de Néiser Villarreal con Millonarios

"Si contrato el 25 de noviembre, el jugador ¿qué hace? Si no tiene club, ya avanzada la temporada, le tocaría renovar, no tiene otra. Eso le pasó a Eduard Atuesta. Pero si, por otra parte, el jugador es una estrella y Millonarios define por ejemplo un cupo a finales y el 26 de noviembre no tiene contrato, pues no puede jugar y el perjudicado es Millonarios porque el jugador puede exigir la cifra que se le ocurra en ese momento y afectar al club. Por eso los contratos no pueden terminar así, en medio de una competencia", dio a conocer el abogado deportivo Andrés Charria sobre el caso del jugador.

Ahora, se deberá esperar por un pronunciamiento oficial de Millonarios sobre la situación con el jugador y el motivo por el que no se presentó en las instalaciones del equipo.