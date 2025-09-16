Néiser y Marino se hunden: los 5 jugadores más devaluados de Liga Betplay

Es innegable que el protagonismo de Néiser Villarreal y Marino Hinestroza no es propiamente en el plano futbolístico. Si bien se trata de jugadores con buen pie y buenas condiciones técnicas, han dejado de ser influyentes para Millonarios y Atlético Nacional, respetivamente; asumiendo que Néiser en algún momento lo fue.

Lo anterior ha quedado evidenciado en unos datos arrojados por 'Transfermarkt', una plataforma que analiza los costos en el marcado de futbolistas de todas las ligas. En informe más reciente expusieron a los futbolistas más devaluados de la Liga Betplay.

¿Quiénes son los jugadores más devaluados del fútbol colombiano?

En ese listado, el primer lugar es para Néiser Villarreal, quien juega para Millonarios pero no quiso renovar y se marchará libre a Cruzeiro. El delantero tiene un costo de 1,8 millones de euros, un millón menos que en el último reporte.

Marino Hinestroza es el segundo jugador con mayor devalúo -compartiendo el top con dos colegas-. El jugador de Atlético Nacional cuesta 500.000 euros menos que en le reporte anterior, es decir, 5,5 millones.