Neto Volpi despejó rumores y firmó con club de Liga Betplay hasta 2028

Neto Volpi ya tomó una decisión sobre su futuro y seguirá siendo jugador del Deportes Tolima. El arquero brasileño renovó su contrato hasta 2028, según confirmaron varios comunicadores deportivos durante este viernes. Con esto, el club ibaguereño asegura la continuidad de uno de los porteros más experimentados de la Liga Betplay.

Puede leer: ¿La final de Sudamericana modifica la remodelación del Metropolitano?, Char respondió

El periodista Julián Capera informó que Volpi siempre le dio prioridad al Tolima antes de escuchar propuestas de otros equipos. A pesar de que existieron conversaciones y sondeos externos, el guardameta tenía claro su deseo de mantenerse en Ibagué.

Se conoció que, además del Tolima, uno de los clubes que mostró interés real en contratarlo fue Deportivo Cali, que buscaba reforzar su arco para la próxima temporada. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron debido a la decisión personal del jugador.

A sus 33 años, Volpi asegura estabilidad por tres temporadas más en un equipo que confía en su liderazgo y experiencia; eso sí, la renovación sorprende a algunos, teniendo en cuenta que el brasileño no ha sido titular indiscutido durante el 2025.