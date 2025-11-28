Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 16:10
Neto Volpi despejó rumores y firmó con club de Liga Betplay hasta 2028
El portero brasileño no viene siendo titular en Deportes Tolima.
Neto Volpi ya tomó una decisión sobre su futuro y seguirá siendo jugador del Deportes Tolima. El arquero brasileño renovó su contrato hasta 2028, según confirmaron varios comunicadores deportivos durante este viernes. Con esto, el club ibaguereño asegura la continuidad de uno de los porteros más experimentados de la Liga Betplay.
Puede leer: ¿La final de Sudamericana modifica la remodelación del Metropolitano?, Char respondió
El periodista Julián Capera informó que Volpi siempre le dio prioridad al Tolima antes de escuchar propuestas de otros equipos. A pesar de que existieron conversaciones y sondeos externos, el guardameta tenía claro su deseo de mantenerse en Ibagué.
Se conoció que, además del Tolima, uno de los clubes que mostró interés real en contratarlo fue Deportivo Cali, que buscaba reforzar su arco para la próxima temporada. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron debido a la decisión personal del jugador.
A sus 33 años, Volpi asegura estabilidad por tres temporadas más en un equipo que confía en su liderazgo y experiencia; eso sí, la renovación sorprende a algunos, teniendo en cuenta que el brasileño no ha sido titular indiscutido durante el 2025.
En efecto, el uruguayo Cristopher Fiermarín ha sido el portero habitual en el Deportes Tolima, consolidándose como la primera opción en la mayoría de los partidos. Pese a ello, el club valora el profesionalismo y el nivel competitivo que Volpi aporta.
Balance de Neto Volpi en Tolima
Neto Volpi llegó al Tolima en 2023 y desde entonces ha disputado partidos clave (47 en total), especialmente en competencias internacionales y fases finales de la Liga. Su desempeño ha sido destacado por el cuerpo técnico.
Le puede interesar: Real Cartagena presentó oficialmente a un técnico 'top' para 2026
Trayectoria de Neto Volpi en Colombia
Antes de su paso por Ibagué, Volpi ya tenía recorrido en el fútbol colombiano, con etapas en América de Cali y Deportivo Pasto. En ambos equipos dejó buenas sensaciones por su solidez; con el primero fue campeón y con el segundo subcampeón.
Con esta renovación, Deportes Tolima fortalece su proyecto deportivo y ratifica la importancia de mantener una base sólida en su nómina para las próximas temporadas. Volpi, por su parte, seguirá defendiendo el vinotinto y oro hasta 2028.
Fuente
Antena 2