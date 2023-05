“Ni borrachos ni barrigones”: advertencia de Hernán Torres a equipo de la Liga Betplay que lo quiere

Hernán Torres, luego de dejar las filas del Deportes Tolima, viene siendo tanteado por algunos equipos de la Liga Betplay con miras al segundo semestre de la temporada. El entrenador cuenta con pergaminos para ser un candidato a tener en cuenta, viendo la situación de clubes como Independiente Santa Fe tras la salida de Hárold Rivera.

El cuadro cardenal lo tiene como una de sus opciones, junto al antioqueño Santiago Escobar, quien sería la carta con más créditos a día de hoy. Torres, en todo caso, se encuentra pendiente de su futuro, sea en Bogotá, en otro equipo del FPC o a nivel internacional, en donde ya ha tenido experiencias con equipos de Perú y Costa Rica.

En diálogo con el programa ‘El Corrillo de Mao’, el entrenador tolimense recordó una frase que dijo en tiempos del América de Cali cuando dijo que no dirigía ni a borrachos ni a barrigones. “Siempre se mantiene eso, ese ha sido mi lema en donde he trabajado. Los jugadores tienen que ser conscientes de que esto es un ratico no más”, destacó.

Posteriormente, hablando de su futuro inmediato como técnico, Hernán Torres dio claridad: “No hay nada oficialmente, no me han hecho ninguna propuesta. Son especulaciones porque no he tenido ninguna conversación con ninguno de estos clubes. Por ahora estamos tranquilos y ocupados con el tema del apartamento”, agregó.

Hernán Torres dirigió durante más de dos años a Deportes Tolima, logrando el título del primer semestre en 2021. Obviamente, su palmarés es atractivo en un equipo como Santa Fe que, tras la salida de Hárold Rivera, designó a Gerardo Bedoya en calidad de técnico interino.