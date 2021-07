Ni Nacional, ni Santa Fe: el millonario y exótico destino de Nicolás Hernández

En medio de un adverso contexto en el fútbol colombiano y a pesar de la escasez de jugadores en su plantel, Atlético Nacional decidió darle salida a uno de sus jóvenes y prometedores defensores, quien por varias circunstancias no logró consolidarse en el elenco antioqueño: Nicolás Hernández.

El joven zaguero no fue del gusto de Juan Carlos Osorio, Nacional lo prestó a Santa Fe y allí se destacó con creces, pero el cuadro ‘cardenal’ no podía pagar los 4 millones de dólares que había por su opción de compra y debió volver al elenco paisa. Allí de nuevo no tuvo lugar por decisiones directivas y técnicas, por lo que logró ubicarse en un exótico destino.

Lea también: Presidente de Santa Fe explicó precios en boletería y abrió puertas a hinchas de Nacional

Nicolás Hernández llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Al-Jazira Sporting, equipo que tiene Abu Dabi como sede y compite en la primera división de Emiratos Árabes Unidos. El joven zaguero tendrá contrato por dos años y por ahora no se conoce el monto de su llegada, pero seguramente será por una millonaria cifra.

Cuando en Nacional se decidió que iban a permitir la salida de Hernández como jugador libre, se habló sobre su posible regreso a Santa Fe aprovechando esa condición. Sin embargo, el defensor no recibió ofertas y su empresario se expandió hacia el exterior buscando su fichaje.

De interés: UEFA en jaque por orden judicial tras ataques contra Real Madrid, Barcelona y Juventus

Cabe señalar que Nacional no ha podido inscribir a Cristian Castro ni Felipe Aguilar en la posición de zagueros, además de otros jugadores; y el plazo vence el próximo 6 de agosto.