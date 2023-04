Ni perdón ni olvido; dura arremetida de Pinto contra Bolillo: "al perro no lo capan dos veces"

Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se ven las caras en la fecha 16 de la Liga Betplay. A la par del duelo de dos equipos que vienen al alza en las últimas semanas, también está el duelo Jorge Luis Pinto vs. Hernán Darío Gómez, quienes tienen deudas pendientes, las cuales datan de la eliminatoria al mundial de 2018 cuando dirigían a Honduras y Panamá, respectivamente.

Si bien 'Bolillo' quiso bajarle al tono a sus declaraciones en referencia al técnico del Deportivo Cali, este último hizo toda una declaración de intenciones y se declaró bajo alerta cuando este miércoles se vea cara a cara con el adiestrador rojiblanco. Aunque quiso esquivar la polémica en rueda de prensa, al final terminó arremetiendo contra el entrenador de los barranquilleros.

"No me interesa nada de Bolillo. Sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos, ¿está claro? Al perro no lo capan dos veces", dijo el estratega santandereano, dejando claro que aún no olvida lo que sucedió hace unos años cuando tuvo un duro enfrentamiento con el 'Bolillo' en las eliminatorias de la Concacaf a Rusia 2018.

Deportivo Cali y Junior llegan partido de la fecha 16 de la Liga Betplay con dos victorias en las últimas dos fechas; dichos resultados le permitieron al primero tomar un aire en la zona de descenso y al segundo, meterse en el grupo de los ocho.

Contrario a Pinto, Hernán Darío Gómez fue más indulgente con sus declaraciones e incluso elogió al director técnico del conjunto ‘azucarero’.

“Mi gran respeto y admiración por Jorge Luis (Pinto). Yo creo que le gano a él peleando, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial. A pesar de todo, le deseé lo mejor. Siempre tuve una buena relación con él y eso ya pasó”, afirmó Gómez.