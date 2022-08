Ni Ruiz ni Llinás, el jugador de Millonarios que le dará mucho al fútbol colombiano, según Gamero

Millonarios sigue demostrando un alto rendimiento y se consolida cada vez más como el equipo que mejor juega en Colombia después de derrotar el pasado domingo 28 de agosto 4-1 a Cortuluá en condición de visita en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay que se disputó en el estadio Doce de Octubre.

El conjunto 'embajador' se impuso gracias a las anotaciones de Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz y Carlos Andrés Gómez, quien marcó un doblete.

Al término del encuentro, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, destacó las condiciones de Carlos Andrés Gómez, quien se ha consolidado como habitual titular en el equipo capitalino en la temporada 2022.

Gamero elogió a Gómez hasta el punto de afirmar que será un jugador muy útil para el Fútbol Profesional Colombiano en general.

"Está aprendiendo, cada día se nota con cosas mejores, tiene un grupo de jugadores de experiencia que le exigen porque saben que tiene cualidades, lo arropan bien, le exigen que sea profesional y se entrene mejor. Es un jugador no solo de Millonarios, del fútbol colombiano. Es rápido, con gambeta, salta bien. Es un jugador que nos va a dar no solo a Millonarios, si no al fútbol colombiano", afirmó.

En la temporada 2022, Carlos Andrés Gómez ha disputado 37 partidos y anotado siete goles, teniendo en cuenta la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores que jugó Millonarios.