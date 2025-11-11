Nicolás Benedetti no llegaría al Cali, pero sí a otro 'grande' del FPC

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse y uno de los nombres más sonoros es el de Nicolás Benedetti, mediocampista de 28 años quien podría convertirse en nuevo jugador de Junior de Barranquilla para la temporada 2026.

Según información revelada por 'El Bordillo', ya hubo primeros diálogos entre el entorno del jugador y la directiva rojiblanca, aprovechando que Benedetti no renovará su contrato con Mazatlán de México, el cual finaliza en diciembre de este año.

El futbolista, que vive un cierre de ciclo en la Liga MX, sería una de las principales apuestas de Junior pensando en un año donde el club probablemente dispute torneo internacional, bien sea Copa Libertadores o Sudamericana.

Fuentes cercanas al equipo barranquillero aseguran que Alfredo Arias, técnico del cuadro tiburón, vería con muy buenos ojos la llegada de Benedetti, puesto que se trata de un futbolista con talento, desequilibrio y capacidad para generar fútbol ofensivo.