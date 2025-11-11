Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 18:09
Nicolás Benedetti no llegaría al Cali, pero sí a otro 'grande' del FPC
El mediocampista vallecaucano termina contrato con Mazatlán de la Liga MX.
El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse y uno de los nombres más sonoros es el de Nicolás Benedetti, mediocampista de 28 años quien podría convertirse en nuevo jugador de Junior de Barranquilla para la temporada 2026.
Según información revelada por 'El Bordillo', ya hubo primeros diálogos entre el entorno del jugador y la directiva rojiblanca, aprovechando que Benedetti no renovará su contrato con Mazatlán de México, el cual finaliza en diciembre de este año.
El futbolista, que vive un cierre de ciclo en la Liga MX, sería una de las principales apuestas de Junior pensando en un año donde el club probablemente dispute torneo internacional, bien sea Copa Libertadores o Sudamericana.
Fuentes cercanas al equipo barranquillero aseguran que Alfredo Arias, técnico del cuadro tiburón, vería con muy buenos ojos la llegada de Benedetti, puesto que se trata de un futbolista con talento, desequilibrio y capacidad para generar fútbol ofensivo.
Aun así, Deportivo Cali no se ha bajado de la conversación. El club vallecaucano, donde Benedetti se formó y del que es hincha confeso, también tendría en el radar su regreso, pese a que su poderío económico no es tan fuerte como el de Junior.
Estadísticas de Nicolás Benedetti con Mazatlán en 2025
Benedetti ha mantenido un nivel destacado en Mazatlán, donde en la última temporada disputó 17 partidos, con tres goles y cuatro asistencias, mostrando regularidad y liderazgo en el mediocampo.
La trayectoria de Nicolás Benedetti
El mediocampista debutó profesionalmente con Deportivo Cali en 2015 y rápidamente se ganó el cariño de la afición por su talento y visión de juego. Posteriormente, en 2019 dio el salto al América de México, antes de pasar al Mazatlán en 2022.
Por ahora, el futuro de Nicolás Benedetti sigue abierto, pero todo indica que su regreso al fútbol colombiano es una posibilidad latente. Junior y Cali aparecen algunas opciones, y su decisión podría conocerse en las próximas semanas.
