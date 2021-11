"No comprendo la rotación, Osorio debe aflojar la idea": Fabián Vargas habló del DT de América

La situación en América de Cali está generando mucho de qué hablar en vista de la incómoda posición que ocupa en la Liga BetPlay y las pocas posibilidades que tiene de de clasificar a los cuadrangulares cuando faltan tres jornadas para el final de la fase regular.

Vea también: [Video] Duván Zapata hizo pase gol en Atalanta y es el máximo asistidor en la actual Champions

Así, una de las voces autorizadas para hablar acerca de lo que sucede en el equipo vallecaucano, es Fabián Vargas, pues el jugador bogotano debutó en el cuadro 'escarlata', alcanzando casi 200 partidos y cuatro títulos.

De esta manera, en Zona Libre de Humo, el ex volante de primera línea, dio a conocer su punto de vista sobre la actualidad del cuadro vallecaucano, y no se guardó su opinión en lo que tiene que ver con el estratega Juan Carlos Osorio.

"Siento que Juan Carlos debe aflojar un poco con la idea, siento jugadores que no están llenos de confianza", dejó saber Vargas en lo que tiene que ver con la forma en que el técnico quiere afrontar los partidos con el 'escarlata'.

De igual forma, el ex futbolista considera lejana la posibilidad de clasificar entre los ocho, pues "el mensaje de Juan Carlos no le está calando al grupo y hay que mejorar futbolísticamente y en varios aspecto para poder clasificar".

Asimismo, Vargas fue enfático al apuntar contra el entrenador, pues "desde la parte conceptual siento lo complejo que es el vocabulario de Juan Carlos Osorio, el lenguaje para el nivel del futbolista colombiano debe ser más básico, mas comprensible".

"Yo no comprendo la rotación, no la comparto, Juan Carlos habla de darle participación a todos pero uno trabaja duro y más fuerte para ser titular y eso genera competencia y no genera que se relajen los jugadores", apuntó Vargas, dejando clara su oposición a la estrategia utilizada por el DT.

Por último, Vargas habló acerca de lo que él haría en el lugar de los integrantes del plantel, "si me preguntas a mi, hace rato lo habría hecho, iría a la oficina, toco la puerta y hablo con Juan Carlos para expresarle mi pensamiento al respecto sobre lo que pasa, pero no se si él tenga la puerta abierta para eso".

Le puede interesar: Cuándo juega Falcao ante Real Madrid y a qué hora es el partido

De esta manera, se recolectó una nueva opinión acerca del presente de Juan Carlos Osorio en América de Cali, en donde se dejó ver que no es compartida la estrategia utilizada por el entrenador, quien ya tiene todo acordado para en caso de no clasificar, dejar las riendas del plantel profesional.