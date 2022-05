"No es a pupitrazo limpio y que se quiten los puntos": Comesaña y su critica a la Dimayor

Las últimas horas en el departamento de Córdoba han sido bastante complejas. El paro armado envuelve a la población civil y ha afectado el desarrollo de la vida social de los cordobeses e incluso ha llegado a impactar en la Liga Betplay.

Tras la decisión de Independiente Medellín de no viajara a Montería para jugar ante Jaguares. el conjunto paisa podría perder los puntos e incluso recibir una sanción por parte de la Dimayor.

Julio Comesaña hablo un poco de sus reflexiones sobre lo sucedido. El entrenador uruguayo manifestó los motivos por los que el cuadro paisa optó por no viajar al encuentro en el Jaraguay y su visión sobre lo ocurrido.

“Yo no sé cómo puede garantizar una situación de esas si no se puede garantizar a la gente que se puedan movilizar tranquilas porque hay amenazas. Se decidió eso, estuvimos de acuerdo todos, optamos por quedarnos acá y todos entendieron de qué se trata", dijo el entrenador.

Sobre las opciones para haber disputados el partido en otro escenario, el DT remarcó: "Necesitamos al hincha y espectador, no a la policía. No sabía que iba a llegar a una situación como esas. Jaguares no aceptó salir de Montería, no sé cuánto cambiaría eso porque el conflicto está en varias partes”.

Comesaña aseguró que su equipo buscó solidarizarse con el rival: "Los jugadores estaban preocupados por sus compañeros. Nos pareció razón de ser que, en un conflicto social del país, que no estuviéramos ajenos a todos y que fuéramos a jugar como si nada ocurriera, por más que el alcalde garantizara seguridad”.

Finalmente, el entrenador cuestionó la posición de la Dimayor: "Yo entiendo la posición de la gente de Dimayor, del presidente, los que dirigen el fútbol, pero algo hay que hacer. Lo correcto no es a pupitrazo limpio que se quiten los puntos, como diciendo que no hay derecho a nada”.

El entrenador señaló que la situación es cuestionable y recalcó la importancia de tener en cuenta la situación de orden social que vive el país. Las declaraciones fueron para una entrevista con Caracol.

Por ahora, el partido entre Medellín y Jaguares no ha sido resuelto. los dos conjuntos siguen con 18 encuentros disputados y la resolución deberá darse en los próximos días antes de iniciar los cuadrangulares semifinales.