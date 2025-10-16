Actualizado:
"No es falta de jerarquía": Hernán Torres, tras Pereira 3-2 Millonarios
Los Embajadores volvieron a perder y comprometieron su entrada a cuadrangulares.
Millonarios volvió a tropezar fuera de casa. El Embajador cayó 3-2 ante Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en el cierre de la fecha 15 de la Liga Betplay. Con este resultado, el conjunto dirigido por Hernán Torres quedó en la casilla 15 con 17 puntos, mientras que los risaraldenses escalaron al puesto 12 con 18.
El compromiso comenzó con esperanza para el cuadro capitalino gracias al gol de Leonardo Castro al minuto 10, pero Pereira reaccionó y se llevó el triunfo con tantos de Yesus Cabrera (27’, de penal), Gustavo Torres (45+2’) y Carlos Darwin Quintero (75’); Santiago Giordana descontó sobre el final (90+4’), dejando el 3-2 definitivo.
Hernán Torres habló luego de la derrota de Millonarios contra Pereira
En rueda de prensa, Hernán Torres aseguró que, pese al golpe, el equipo no pierde la fe. “Todavía quedan quince puntos en disputa, decir que se acabaron las posibilidades, no; pero sí tenemos que entender que esta clase de partidos no se pueden perder”, señaló.
El técnico lamentó los errores que le costaron caro a su equipo. “Nos ha costado, eso no es secreto. Ganamos en casa y perdemos de visitantes. Lo primordial son los errores que cometemos, son errores que entregamos y el fútbol cobra”, explicó.
Torres también se refirió al manejo emocional del grupo: “Nos pasamos de actitud. Íbamos ganando uno a cero y parecía que estábamos perdiendo. Hay ansiedad, nos faltó equilibrio para manejar el resultado con inteligencia”.
El estratega quiso dejar claro que no considera que su equipo carezca de carácter. “Yo no estoy de acuerdo, yo no digo que falta jerarquía. El partido pasado lo ganamos de jerarquía, de berraquera, no de fútbol. Hoy nos faltó calmar la ansiedad, pero jerarquía sí hay”, enfatizó.
Torres insistió en que el grupo debe aprender a controlar los momentos del juego: “Son situaciones que no sabemos manejar. Cuando tenemos la pelota no hay problemas, pero cuando la perdemos, sí. Nos aceleramos y eso nos juega en contra”.
Finalmente, el técnico asumió la derrota como responsabilidad compartida: “Acá no es de echar culpas. Fallamos todos. Si mi compañero me salva, eso es trabajo en equipo, pero hoy no tuvimos respaldo, fallamos todos”, concluyó.
Próximos partidos de Millonarios
Millonarios FC volverá a jugar el martes 21 de octubre, cuando reciba a Atlético Bucaramanga en El Campín por la fecha 16. Luego disputará una nueva edición del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe el sábado 25 de octubre, también en condición de local.
