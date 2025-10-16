"No es falta de jerarquía": Hernán Torres, tras Pereira 3-2 Millonarios

Millonarios volvió a tropezar fuera de casa. El Embajador cayó 3-2 ante Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en el cierre de la fecha 15 de la Liga Betplay. Con este resultado, el conjunto dirigido por Hernán Torres quedó en la casilla 15 con 17 puntos, mientras que los risaraldenses escalaron al puesto 12 con 18.

Puede leer: Programación de la fecha 16 de Liga Betplay 2025-II

El compromiso comenzó con esperanza para el cuadro capitalino gracias al gol de Leonardo Castro al minuto 10, pero Pereira reaccionó y se llevó el triunfo con tantos de Yesus Cabrera (27’, de penal), Gustavo Torres (45+2’) y Carlos Darwin Quintero (75’); Santiago Giordana descontó sobre el final (90+4’), dejando el 3-2 definitivo.

Hernán Torres habló luego de la derrota de Millonarios contra Pereira

En rueda de prensa, Hernán Torres aseguró que, pese al golpe, el equipo no pierde la fe. “Todavía quedan quince puntos en disputa, decir que se acabaron las posibilidades, no; pero sí tenemos que entender que esta clase de partidos no se pueden perder”, señaló.

El técnico lamentó los errores que le costaron caro a su equipo. “Nos ha costado, eso no es secreto. Ganamos en casa y perdemos de visitantes. Lo primordial son los errores que cometemos, son errores que entregamos y el fútbol cobra”, explicó.