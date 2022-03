"No es porque lo amen o lo quieran": sale a la luz la razón por la que no han echado a Dudamel

Deportivo Cali se encuentra con mínimas opciones de clasificar a los cuadrangulares a falta de ocho fechas para el final de la fase 'todos contra todos'. Los azucareros, que ganaban 3-0, terminaron empatando ante Nacional cuando la victoria parecía sentenciada en Palmaseca este lunes por la fecha 12 de la Liga Betplay.

El futuro del técnico Rafael Dudamel sigue en entredicho. Si bien hay voces que piden su salida, la directiva verdiblanca no toma decisión alguna al respecto. Varias veces, los dirigentes han salido en respaldo del entrenador cada vez que los resultados no se dan.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 22 de marzo, señaló que la verdadera razón por la que no se ha ido Dudamel del Deportivo Cali es el alto costo de la indemnización que habría que pagarle si es despedido.

"No entiendo esa esclavitud desde lo económico; o sea, no sacamos al técnico y es el caso del otro equipo de Cali, que porque la indemnización es muy alta. Eso dicen los dirigentes, no es porque lo amen o lo quieran. No, simplemente porque no hay plata. No hay con qué pagar la indemnización. Es una indemnización altísima", dijo el director de Planeta Fútbol de Antena 2.

"No entiende cómo, esos que dicen amar a sus instituciones, esperan a que los echen para que les paguen la indemnización, cuando ese amor que les tienen a las instituciones, tendría que que ser demostrado con dar un paso al costado. Sería más decente, más ético, más responsable".

Por el momento, Deportivo Cali, que tiene ocho puntos en la tabla de posiciones, recibirá en la próxima fecha a Cortuluá.