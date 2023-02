"No es una sola persona": presidente de Millonarios reprochó la actitud de los hinchas del Tolima

En diálogo con La FM, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, reprochó lo que sucedió en el partido ante Deportes Tolima en Ibagué cuando el jugador Daniel Cataño fue agredido por un hincha del conjunto 'pijao'.

"Se rompió la seguridad. Caldeados los ánimos, no era prudente jugar (...) Era prudente mitigar riesgos y que esto no llegara a mayores", dijo el directivo del conjunto 'embajador' sobre lo que sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro.

"Tiene que ser ejemplarizante", dijo Camacho respecto a la actuación de los equipos. "No se puede jugar en un ambiente de hostilidad y de riesgo. Estas situaciones las rechaza Millonarios de plano, independiente si vamos a ganar o perder los tres puntos".

Del mismo modo, Enrique Camacho cuestionó la actitud de la tribuna en el estadio luego del hecho que se dio en la previa del partido en Ibagué y que tendrá una dura batalla legal respecto a quién se debe quedar con el triunfo.

"No es una sola persona... es el ambiente que se genera en torno a que se pueda permitir entrar a una cancha, agredir y fuera de eso, como se vio en la televisión, algunos asistentes aplaudiendo, otros vitoreando el hecho 'heroico' en un ambiente de poca razonabilidad".

Enrique Camcho también le respondió al presidente del Deportes Tolima, quien calificó de boicot la actitud de Millonarios de no jugar el partido en Ibagué: "Respeto la opinión (de lo que dijo el presidente del Tolima), pero me separo muchísimo de ella. El mismo capitán del Tolima, en el calor de los acontecimientos, fue entrevistado y él mismo dijo, no hay condiciones para jugar. Respeto, sobre todo, la posición de los jugadores del Tolima: eso es lo que deberíamos tener todos. Por eso Millonarios no jugó".

"Nosotros no pretendemos ningún tipo de sanción contra el Tolima", manifestó Camacho a renglón seguido: "pretendemos es que se evidencie, que en ambiente de hostilidad, el fútbol no puede desarrollarse. Nos tenemos que comportar para ver estos espectáculos. Millonarios siempre rechazará, que bajo ambientes hostiles, se lleven a cabo partidos de fútbol".

Finalmente, el directivo azul confirmó que el jugador interpondrá acciones legales en contra del agresor: "Por supuesto. Es lo que le corresponde, denunciar los hechos de los que fue objeto para que la justicia intervenga al respecto y tome la decisión que le compete en estos casos