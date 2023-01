“No es verdad que ganará fortunas”: Carlos Antonio dio más detalles del sueldo de Quintero en Junior

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, dio nuevos detalles del traspaso y salario que ganará Juan Fernando Quintero en el Junior de Barranquilla, luego que este fuera presentado en el estadio Metropolitano.

El director de Planeta Fútbol señaló que el jugador tuvo que rebajar sensiblemente sus pretensiones económicas, negando que fuera a percibir las cifras inicialmente planteadas por la prensa del Atlántico.

"Con cifras aterrizadas. No es verdad que vaya a ganar fortunas. Inicialmente se planteó eso. Se habló de unas cifras impresionantes. No, eso aquí no se puede pagar. A mí me han dicho que Junior no pagó los 3, 4, 5 u 8 millones que pedían por sus derechos deportivos. Eso no se paga aquí y eso no se pagó. El jugador fue consciente y lo dejó así", comentó.

"Tampoco se podía pagar ni los 200 mil dólares, ni los 150, ni los 100, ni los 80. 'Cifras terrenales', me dijeron desde Junior. También me lo acaba de decir el presidente Eduardo Méndez sobre Rodallega: Santa Fe tiene un top salarial y encuadra a Rodallega. Ellos han entendido que acá no pueden venir a cobrar lo que cobraban en Europa".

De otro lado, se mencionó que Junior había reactivado el tema del fichaje de Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, el técnico Arturo Reyes le habría bajado el pulgar a la posibilidad de ver al de la 'Chinita', tal como lo mencionó el propio Carlos Antonio en Twitter.