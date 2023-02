"No está en venta": En América le cierran la puerta de salida a Juan Camilo Portilla

Juan Camilo Portilla es uno de los jugadores más destacados del último tiempo en América de Cali, el volante ha sido referente del medio campo escarlata, se ha convertido en una de las referencias de ataque para el onceno dirigido por Alexandre Guimaraes.

Después de varios partidos destacando con el cuadro caleño, el mediocampista logro ganarse un cupo en los microciclos de la Selección Colombia. Incluso fue tenido en cuenta para el último partido amistoso del combinado nacional, ante Estados Unidos. Lastimosamente, no llegó a jugar por una lesión sufrida en los entrenamientos.

El futbolista ha tenido un proceso de crecimiento bastante notable y desde diferentes lugares del mundo, ya se habla de una posibilidad de que Portilla se convierta en refuerzo de algunos equipos del exterior.

Las supuestas ofertas por el jugador llegaban desde la MLS y el balompié brasilero. Sin embargo, En dialogo con 'Los Dueños del Balón' de Antena 2 Cali, el mismo Tulio Gómez le salió al paso a las versiones y afirmó que no hay nada oficial: "No ha llegado ninguna oferta por Portilla y no estamos interesados en vender ningún jugador".

Aunque se habla constantemente del el interés desde el extranjero, el directivo americano fue enfático en que no hay nada. El jugador seguirá en el onceno escarlata lo que resta de esta temporada.

Por ahora se espera que el jugador pueda recuperarse rápidamente y regrese a los terrenos de juego. Guimaraes busca que el volante siga siendo uno de los referentes del medio campo americano.