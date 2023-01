"No estoy lesionado y lo que se dijo es falso": Rafa Pérez, tras no firmar con Junior

Junior se alista para la temporada 2023. El conjunto barranquillero espera tener una buena participación en la Copa Sudamericana y la liga betplay. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la baja de uno de sus posibles refuerzos.

Ahora, el jugador Rafa Pérez no logro firmar con el conjunto barranquillero. Las primeras fuentes indican que el futbolista no superó los exámenes médicos y por tal motivo no se unió a la plantilla rojiblanca.

Más allá de eso, la información revelada por el mismo jugador. Fue totalmente diferente a la filtrada desde el club. En entrevista con 'Toque Sport'. el jugador de Talleres de Córdoba manifestó que la razón de su no llega al elenco tiburón era muy diferente a todo lo que dijo en medios de comunicación.

Rafa señaló que el motivo para no firmar contrato con el conjunto barranquillero fue totalmente diferente al que se dijo en diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales.

El propio futbolista afirmó que no estaba lesionado y que sus condiciones físicas eran óptimas para unirse al onceno de 'la arenosa'. Por ahora, el jugador no confirmó más detalles al respecto, pero en las próximas horas se conocerán los detalles de su no llegada al Junior.