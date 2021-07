"No fueron transparentes": Alex Mejía y otras críticas contra Nacional

Alexander Mejía dio su versión del fallido fichaje por Atlético Nacional, club con el cual tuvo diálogos tras dejar las filas del Libertad de Paraguay y no llegar a un acuerdo con el Junior de Barranquilla semanas atrás.

Mejia, quien en las últimas horas fue confirmado como nuevo refuerzo de Santa Fe, hizo varias críticas a la forma en que según él se manejaron las negociaciones por los lados del cuadro verdolaga.

“No fueron transparentes”, dijo el mediocampista de marca, quien aseguró que hizo un esfuerzo importante por tratar de llegar a un acuerdo con Atlético Nacional y firmar contrato, pensando en el segundo semestre de 2021.

"No quisiera opinar del tema, pero la gente que está a mi alrededor sabe todo el esfuerzo que hice y siento que en algún momento no fueron transparentes conmigo, pero me queda la conciencia tranquila”, dijo el futbolista en Caracol.

El jugador, en todo caso, pasó la página y se refirió a su llegada a Independiente Santa Fe. Elogió a la hinchada del club cardenal y manifestó que su objetivo es ayudar al club bogotano a que sea protagonista en el próximo torneo.